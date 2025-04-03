Чому ситуація з Алхім зачепила всіх — пояснення психолога

Скандальна блогерка Анна Алхім. Фото з Instagram

Нещодавно у мережі розгорівся скандал навколо блогерки Анни Алхім та її одруженого колишнього бойфренда. Як відомо, вона два роки була коханкою олігарха Костянтина Валеуліна і розповіла про все назагал.

Психологиня Юлія Святенко в ефірі "Київ 24" пояснила, чому такий контент має популярність.

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Святенко пояснила, що блогери подають в соціальних мережах живі емоції та висловлюють протест та бунтарський дух немов підлітки. І це дуже подобається людям.

"Для когось є потреба, щоб блогер був наставником, давав цікаву інформацію, хтось хоче його наслідувати, хтось бачить в образі блогера певну розкутість", — сказала психологиня.

Костянтин Валеулін та Анна Алхім. Фото з Instagram

За її словами, в Україні є багато людей, які одинокі, в яких немає друзів. Тому такі блогери стають для них частиною життя.

Нагадаємо, Анна Алхім спровокувала масштабне обговорення сімейних стосунків серед українців після інтерв'ю. Вона розповіла, що була в стосунках з одруженим бізнесменом, і для неї така соціальна поведінка є нормою.

Що передувало

Кілька днів тому Анна Алхім у своїх соцмережах розповіла, що два роки була в стосунках з одруженим чоловіком та опублікувала фото з ним. Йдеться про співвласника інвестиційно-промислової групи AES Group — Костянтина Валеуліна.

За словами Алхім, вона намагалась вмовити чоловіка розлучитись з дружиною та продовжувати будувати стосунки з нею, однак він повернувся до родини.

Напередодні цього допису дружина олігарха опублікувала в Instagram фото з Костянтинтом, що дуже розізлило блогерку і, за її словами, змусило розповісти правду. Ця історія набрала неабиякого розголосу, а в соцмережах почали створювати меми та жартувати з Алхім та її коханця.

Загалом, українці поділилася на два табори і є немало людей, які підтримують блогерку.

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