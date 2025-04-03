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Психолог пояснила феномен успіху Алхім у соцмережах

3 квітня 2025 09:30
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Чому ситуація з Алхім зачепила всіх — пояснення психолога
Скандальна блогерка Анна Алхім. Фото з Instagram
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Нещодавно у мережі розгорівся скандал навколо блогерки Анни Алхім та її одруженого колишнього бойфренда. Як відомо, вона два роки була коханкою олігарха Костянтина Валеуліна і розповіла про все назагал.

Психологиня Юлія Святенко в ефірі "Київ 24" пояснила, чому такий контент має популярність.

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Святенко пояснила, що блогери подають в соціальних мережах живі емоції та висловлюють протест та бунтарський дух немов підлітки. І це дуже подобається людям. 

"Для когось є потреба, щоб блогер був наставником, давав цікаву інформацію, хтось хоче його наслідувати, хтось бачить в образі блогера певну розкутість", — сказала психологиня. 

Скандал з Алхім і її коханцем
Костянтин Валеулін та Анна Алхім. Фото з Instagram

За її словами, в Україні є багато людей, які одинокі, в яких немає друзів. Тому такі блогери стають для них частиною життя.

Нагадаємо, Анна Алхім спровокувала масштабне обговорення сімейних стосунків серед українців після інтерв'ю. Вона розповіла, що була в стосунках з одруженим бізнесменом, і для неї така соціальна поведінка є нормою.

Що передувало

Кілька днів тому Анна Алхім у своїх соцмережах розповіла, що два роки була в стосунках з одруженим чоловіком та опублікувала фото з ним. Йдеться про співвласника інвестиційно-промислової групи AES Group — Костянтина Валеуліна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @alkhim.a24

За словами Алхім, вона намагалась вмовити чоловіка розлучитись з дружиною та продовжувати будувати стосунки з нею, однак він повернувся до родини.

Напередодні цього допису дружина олігарха опублікувала в Instagram фото з Костянтинтом, що дуже розізлило блогерку і, за її словами, змусило розповісти правду. Ця історія набрала неабиякого розголосу, а в соцмережах почали створювати меми та жартувати з Алхім та її коханця.

@natalipolili

Докладую обстановку дня 🕵️‍♀️🔍🤣 #алкхім

♬ оригинальный звук - Mara

Загалом, українці поділилася на два табори і є немало людей, які підтримують блогерку. 

Раніше ми писали про головну причину, чому чоловіки йдуть від жінок

Також ми повідомляли, як поводяться люди, які не хочуть стосунків. 

скандал психологія зрада Анна Алхім стосунки

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