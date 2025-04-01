Типи чоловіків, з якими майбутнього не буде — не витрачайте час

Сварка між парою. Фото: Freepik

Буває, що хтось страшенно подобається, серце б’ється швидше, коли пише чи дзвонить. Але правда така: деякі стосунки просто приречені. І чим швидше це усвідомити — тим менше болю буде потім.

В Bolde розповіли про 5 типів хлопців, з якими нічого хорошого не вийде, щоб ви не робили.

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Які чоловіки бояться серйозних стосунків

Вічна дитина

Це той, хто боїться серйозності як вогню. Сьогодні він з вами, а завтра вже задумується, чи не краще було б бути з кимось іншим. Йому страшно дати чітке визначення стосункам, зате він легко може влаштувати драму. І найгірше — потім ще й зраджує. Такі не змінюються.

Закритий на всі замки

У нього за спиною, можливо, складне минуле. Але якщо людина не дає вам доступу до себе, постійно тримає дистанцію, холодний і байдужий — це вже має насторожити. Ви не зобов’язані витягати когось з емоційної в'язниці. Любов — це тепло, а не постійні здогадки, чи потрібні ви йому взагалі.

Пара з телефонами в руках. Фото: Freepik

Постійний зрадник

Колись зрадив — велика ймовірність, що зробить це знову. Статистика каже: майже половина таких чоловіків повторюють це у наступних стосунках. Тому не треба думати, що "зі мною буде інакше". Не буде, бо такий тип чоловіків не змінюється.

Егоїст до кісток

Нарцис — це не просто самозакоханий тип. Це людина, якій щиро байдуже, що ви відчуваєте. Його світ — це він сам. Він не думає про ваші емоції, бажання, проблеми. Йому важливо бути в центрі уваги, а ваші потреби в нього десь у кінці списку.

Жінка кричить на чоловіка. Фото: Freepik

Той, хто грає вашими почуттями

Маніпуляції можуть бути тонкими: трохи ревнощів, трохи контролю, дрібні натяки, що ви "повинні". Але все це — червоні прапори. Стосунки, де вами керують, — це не любов, це пригнічення. І потім стає тільки гірше. Людина, яка вас любить, не буде змушувати жити за його правилами.

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