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Так поводяться ті, хто не готовий до стосунків — будьте уважні

1 квітня 2025 07:40
Юлія Костянецька - Редактор
Типи чоловіків, з якими майбутнього не буде — не витрачайте час
Сварка між парою. Фото: Freepik
Юлія Костянецька - Редактор

Буває, що хтось страшенно подобається, серце б’ється швидше, коли пише чи дзвонить. Але правда така: деякі стосунки просто приречені. І чим швидше це усвідомити — тим менше болю буде потім. 

В Bolde розповіли про 5 типів хлопців, з якими нічого хорошого не вийде, щоб ви не робили.

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Які чоловіки бояться серйозних стосунків

Вічна дитина

Це той, хто боїться серйозності як вогню. Сьогодні він з вами, а завтра вже задумується, чи не краще було б бути з кимось іншим. Йому страшно дати чітке визначення стосункам, зате він легко може влаштувати драму. І найгірше — потім ще й зраджує. Такі не змінюються.

Закритий на всі замки

У нього за спиною, можливо, складне минуле. Але якщо людина не дає вам доступу до себе, постійно тримає дистанцію, холодний і байдужий — це вже має насторожити. Ви не зобов’язані витягати когось з емоційної в'язниці. Любов — це тепло, а не постійні здогадки, чи потрібні ви йому взагалі.

В стосунках головне духовна близкість
Пара з телефонами в руках. Фото: Freepik

Постійний зрадник

Колись зрадив — велика ймовірність, що зробить це знову. Статистика каже: майже половина таких чоловіків повторюють це у наступних стосунках. Тому не треба думати, що "зі мною буде інакше". Не буде, бо такий тип чоловіків не змінюється.

Егоїст до кісток

Нарцис — це не просто самозакоханий тип. Це людина, якій щиро байдуже, що ви відчуваєте. Його світ — це він сам. Він не думає про ваші емоції, бажання, проблеми. Йому важливо бути в центрі уваги, а ваші потреби в нього десь у кінці списку.

Над стосунками мають працювати обидва партнера
Жінка кричить на чоловіка. Фото: Freepik

Той, хто грає вашими почуттями

Маніпуляції можуть бути тонкими: трохи ревнощів, трохи контролю, дрібні натяки, що ви "повинні". Але все це — червоні прапори. Стосунки, де вами керують, — це не любов, це пригнічення. І потім стає тільки гірше. Людина, яка вас любить, не буде змушувати жити за його правилами.

Раніше ми писали про те, яким чином не варто шукати нові відносини.

Також ми повідомляли, які ознаки видають у чоловікові справжнього нарциса.

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08:05 Допомога від Агенції ООН у квітні — хто потрапив до списку

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