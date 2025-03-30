Що заважає знайти кохання — 3 помилки у пошуку пари

Пара на побаченні. Фото: Freepik

У кожного свій підхід до знайомств і побудови стосунків. Хтось кидається у вир з головою, хтось довго придивляється, а комусь хочеться, щоб усе було "як у кіно". І ось що цікаво: наше уявлення про любов часто не збігається з реальністю. А ще частіше — заважає нам знайти справжню близькість.

Новини.LIVE спробував в цьому розібратись більш детальніше.

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Поведінкова дослідниця та коуч зі знайомств Лоґан Урі поділила людей на три умовні групи за їхнім підходом до стосунків. Кожен тип має свої помилки, через які любов може так і не трапитися.

Помилки, що заважають побудувати стосунки

Перфекціоніст — той, хто шукає ідеал

Ці люди впевнені: ідеальний партнер десь там, просто треба ще трохи пошукати. Вони ходять на побачення, знайомляться, але кожному щось не так — то зріст, то жарти не ті, то не вистачає "хімії".

Насправді ідеальних людей не існує. Навіть якщо спочатку все має чудовий вигляд, з часом "рожеві окуляри" спадають. І це нормально. Стосунки — це не казка, а результат спільної праці. Їх не знаходять — їх будують.

Пара тримається за руки. Фото: Freepik

Нерішучий — той, хто чекає ідеального моменту

Ці люди весь час відкладають знайомства: "спочатку схудну", "от отримаю підвищення", "зараз не час". Вони щиро хочуть кохання, але ставлять собі умови, які тільки відтягують реальні дії.

А правда в тому, що чекати слушного моменту — це як чекати літа посеред зими. Нічого не зміниться, доки не почнеш діяти. Ходити на побачення — це навичка, яка тренується. Перший крок завжди незручний, але саме він відкриває шлях до справжніх змін.

Романтик-ідеаліст — той, хто живе у світі любовних історій

Цей тип людей обожнює саму ідею кохання. Їм хочеться, щоб все було магічно: випадкова зустріч у книжковому, однакова музика в навушниках, погляди через натовп.

Щаслива пара. Фото: Freepik

Вони не люблять додатки для знайомств, бо вважають це "неромантичним". Ідеалісти часто малюють у голові конкретний образ "того самого" партнера і автоматично викреслюють усіх, хто не схожий.

Але життя — це не фільм. Іноді справжнє кохання з'являється там, де його не чекаєш. І романтика — це не завжди квіти і поезія. Це ще й вміння працювати над стосунками, розвивати їх і бачити красу в простому.

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