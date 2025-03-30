Що заважає знайти кохання — 3 помилки у пошуку пари

Так не можна шукати любов — 3 токсичні стратегії, що не працюють
У кожного свій підхід до знайомств і побудови стосунків. Хтось кидається у вир з головою, хтось довго придивляється, а комусь хочеться, щоб усе було "як у кіно". І ось що цікаво: наше уявлення про любов часто не збігається з реальністю. А ще частіше — заважає нам знайти справжню близькість.
Новини.LIVE спробував в цьому розібратись більш детальніше.
Поведінкова дослідниця та коуч зі знайомств Лоґан Урі поділила людей на три умовні групи за їхнім підходом до стосунків. Кожен тип має свої помилки, через які любов може так і не трапитися.
Помилки, що заважають побудувати стосунки
Перфекціоніст — той, хто шукає ідеал
Ці люди впевнені: ідеальний партнер десь там, просто треба ще трохи пошукати. Вони ходять на побачення, знайомляться, але кожному щось не так — то зріст, то жарти не ті, то не вистачає "хімії".
Насправді ідеальних людей не існує. Навіть якщо спочатку все має чудовий вигляд, з часом "рожеві окуляри" спадають. І це нормально. Стосунки — це не казка, а результат спільної праці. Їх не знаходять — їх будують.
Нерішучий — той, хто чекає ідеального моменту
Ці люди весь час відкладають знайомства: "спочатку схудну", "от отримаю підвищення", "зараз не час". Вони щиро хочуть кохання, але ставлять собі умови, які тільки відтягують реальні дії.
А правда в тому, що чекати слушного моменту — це як чекати літа посеред зими. Нічого не зміниться, доки не почнеш діяти. Ходити на побачення — це навичка, яка тренується. Перший крок завжди незручний, але саме він відкриває шлях до справжніх змін.
Романтик-ідеаліст — той, хто живе у світі любовних історій
Цей тип людей обожнює саму ідею кохання. Їм хочеться, щоб все було магічно: випадкова зустріч у книжковому, однакова музика в навушниках, погляди через натовп.
Вони не люблять додатки для знайомств, бо вважають це "неромантичним". Ідеалісти часто малюють у голові конкретний образ "того самого" партнера і автоматично викреслюють усіх, хто не схожий.
Але життя — це не фільм. Іноді справжнє кохання з'являється там, де його не чекаєш. І романтика — це не завжди квіти і поезія. Це ще й вміння працювати над стосунками, розвивати їх і бачити красу в простому.
Раніше ми писали про те, які питання варто поставити партнеру вже зараз, щоб більше зблизитись з ним.
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