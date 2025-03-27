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Як перестати бути "невидимкою" для чоловіків — поради психолога

27 березня 2025 18:50
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Як стати бажаною для чоловіків — практичні поради для жінок
Жінка, на яку не звертають уваги. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Часто трапляється, коли жінка красива, розумна та спокійна, а довгий час не може знайти собі партнера та залишається самотньою. Однак не потрібно одразу впадати у відчай, адже є поради, які допоможуть привернути увагу чоловіків.

Психолог Зоряна Грицан в Instagram розповіла, що робити, коли чоловіки не звертають на вас увагу.

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Чому чоловіки не звертають уваги на жінку

Психолог пояснила, що є чимало причин, через які чоловіки не звертають уваги на жінку та навіть не хочуть з нею поспілкуватися. Серед них:

Відсутність наповненості

Наповненість — це відчуття ресурсу та сили. Воно дуже схоже на літання метеликів, коли вам хочеться жити на повну. У такий період ви впевнені в собі, бо знаєте, що все зможете. Також це називають "жіночим магнетизмом", бо тоді до вас пристає все як до магніту: чоловіки, друзі, гроші чи вигідні робочі пропозиції. 

Якщо ж у вас немає цієї наповненості, чоловіки цього не оцінять. В таких випадках їх не буде приваблювати ваш зовнішній вигляд чи фігура, вас просто не будуть помічати. 

Чому чоловіки не звертають уваги на жінку
Красива та наповнена жінка. Фото: freepik

Затиснене тіло

Спершу варто зняти себе на відео та прослідкувати за своїм тілом. Найкращий варіант — це звернутися до психолога, який скаже, чи є у вас зажими і як їх позбутися. Зазвичай чоловіки люблять легкість в тілі та рухливих жінок.  

Невпевненість в собі

Коли жінка не впевнена в собі, це зчитується як через тіло, так і через спілкування. Зустрічаються випадки, коли дуже красива дівчина втрачає дар мови, її повністю спазмує, коли до неї підходить чоловік. В наш час це зчитується як інфантильність та дитячість, адже чоловіки хочуть завойовувати впевнену та дорослу жінку. 

Відсутність жіночності

Відсутність жіночності психолог пояснює перебуванням в образі чоловіка або ж унісекс. Бойова дівчина, яка дасть собі та усім раду і може бути жилеткою для сліз, не приваблює чоловіків. 

Як привернути увагу чоловіків
Ніжна та жіночна дівчина. Фото: freepik

Відсутність емоцій

Коли в жінки немає ентузіазму, життєвої енергії та своєрідного шаленства, вона "не запалює" чоловіків. В більшості випадках для них важливіше мати поруч комунікабельну, веселу та енергійну дівчину, ніж мовчазну та беземоційну красуню.

 Якщо ви хочете знайти свою половинку, спершу варто віднайти себе. Після цього виходьте у світ, відвідуйте нові місця, а головне — будьте собою, насолоджуйтесь життям. Тоді потрібна людина вас точно помітить. 

Раніше ми писали, що часто люди обирають собі не тих партнерів

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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