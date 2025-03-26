Чому ми закохуємось не в тих — головні причини

Сварка між хлопцем та дівчиною. Фото: freepik

Досить часто люди вибирають не тих партнерів, з якими неможливо збудувати міцні та здорові стосунки. На це може впливати багато факторів: важке дитинство когось із партнерів чи фінансове становище.

Новини.LIVE розповість про головні причини, чому партнери не знаходять спільної мови.

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Психологи розповідають, що дуже часто люди женуться за комфортом, фінансами чи швидким сексом, але ніяк не за коханням. Відповідно, це має болючі наслідки та розчарування у міцних стосунках та людях в цілому.

Однак є випадки, коли люди свідомо роблять не той вибір або ж постійно сходяться і розходяться з одними і тими самим партнерами. Психологи називають це терміном fleabagging, що означає "регулярні відносини з людьми, які просто не підходять".

Сварка між хлопцем та дівчиною. Фото: freepik

Фахівці наголошують, що спіткнутися раз — це випадковість. Однак, якщо це трапляється вже десять разів на тій же дорозі — це вже правило і закономірність. Люди роблять це, оскільки вірять у міф, що кохання "прийде зненацька" і вони зможуть покохати будь-яку людину. За їхніми переконаннями, це працює як лотерея чи спонтанність.

В іншому випадку причиною цього є те, що багато людей сприймають ідеал "своєї людини" навіяний романтичними фільмами чи казками, і вірять, що все складеться само собою.

Романтична вечеря у пари. Фото: freepik

Крім того, неправильний вибір партнера може бути зумовлений проблемами у дитинстві. Таке може трапитися з людьми, які постійно відчували себе самотніми, їх не обіймали та не говорили теплих слів, а батьки завжди були холодні та зайняті.

Для успішних стосунків потрібно працювати над своєю самооцінкою, розпізнавати свої емоційні патерни і потреби, бути готовими відпустити стосунки, які не служать вашому добробуту, і ставити ясні межі. Важливо також усвідомлювати, що справжні здорові стосунки — це взаємоповага, підтримка і партнерство, а не боротьба чи непотрібні жертви.

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