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Несвідомий вибір — чому ми обираємо не тих партнерів

26 березня 2025 07:40
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Чому ми закохуємось не в тих — головні причини
Сварка між хлопцем та дівчиною. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Досить часто люди вибирають не тих партнерів, з якими неможливо збудувати міцні та здорові стосунки. На це може впливати багато факторів: важке дитинство когось із партнерів чи фінансове становище. 

Новини.LIVE розповість про головні причини, чому партнери не знаходять спільної мови.

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Чому люди обирають собі не тих партнерів

Психологи розповідають, що дуже часто люди женуться за комфортом, фінансами чи швидким сексом, але ніяк не за коханням. Відповідно, це має болючі наслідки та розчарування у міцних стосунках та людях в цілому.

Однак є випадки, коли люди свідомо роблять не той вибір або ж постійно сходяться і розходяться з одними і тими самим партнерами. Психологи називають це терміном fleabagging, що означає "регулярні відносини з людьми, які просто не підходять". 

Чому люди обирають собі не тих партнерів
Сварка між хлопцем та дівчиною. Фото: freepik

Фахівці наголошують, що спіткнутися раз — це випадковість. Однак, якщо це трапляється вже десять разів на тій же дорозі — це вже правило і закономірність. Люди роблять це, оскільки вірять у міф, що кохання "прийде зненацька" і вони зможуть покохати будь-яку людину. За їхніми переконаннями, це працює як лотерея чи спонтанність.

В іншому випадку причиною цього є те, що багато людей сприймають ідеал "своєї людини" навіяний романтичними фільмами чи казками, і вірять, що все складеться само собою. 

Як обрати партнера для стосунків
Романтична вечеря у пари. Фото: freepik

Крім того, неправильний вибір партнера може бути зумовлений проблемами у дитинстві. Таке може трапитися з людьми, які постійно відчували себе самотніми, їх не обіймали та не говорили теплих слів, а батьки завжди були холодні та зайняті. 

Для успішних стосунків потрібно працювати над своєю самооцінкою, розпізнавати свої емоційні патерни і потреби, бути готовими відпустити стосунки, які не служать вашому добробуту, і ставити ясні межі. Важливо також усвідомлювати, що справжні здорові стосунки — це взаємоповага, підтримка і партнерство, а не боротьба чи непотрібні жертви.

Раніше ми писали, які найголовніші секрети роблять стосунки міцними та здоровими. 

Також ми повідомляли, чи існує жіноча дружба і як її розпізнати. 

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08:24 Трамп погодився, що РФ може відкладати перемирʼя в Україні

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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