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Бессознательный выбор — почему мы выбираем не тех партнеров

26 марта 2025 07:40
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Почему мы влюбляемся не в тех — главные причины
Ссора между парнем и девушкой. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Довольно часто люди выбирают не тех партнеров, с которыми невозможно построить крепкие и здоровые отношения. На это может влиять много факторов: тяжелое детство кого-то из партнеров или финансовое положение.

Новини.LIVE расскажет о главных причинах, почему партнеры не находят общего языка.

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Почему люди выбирают себе не тех партнеров

Психологи рассказывают, что очень часто люди гонятся за комфортом, финансами или быстрым сексом, но никак не за любовью. Соответственно, это имеет болезненные последствия и разочарование в крепких отношениях и людях в целом.

Однако есть случаи, когда люди сознательно делают не тот выбор или же постоянно сходятся и расходятся с одними и теми же партнерами. Психологи называют это термином "fleabagging", что означает "регулярные отношения с людьми, которые просто не подходят".

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Ссора между парнем и девушкой. Фото: freepik

Специалисты отмечают, что споткнуться раз — это случайность. Однако, если это случается уже десять раз на той же дороге — это уже правило и закономерность. Люди делают это, поскольку верят в миф, что любовь "придет неожиданно" и они смогут полюбить любого человека. По их убеждениям, это работает как лотерея или спонтанность.

В противном случае причиной этого является то, что многие люди воспринимают идеал "своего человека" навеянный романтическими фильмами или сказками, и верят, что все сложится само собой.

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Романтический ужин у пары. Фото: freepik

Кроме того, неправильный выбор партнера может быть обусловлен проблемами в детстве. Такое может случиться с людьми, которые постоянно чувствовали себя одинокими, их не обнимали и не говорили теплых слов, а родители всегда были холодны и заняты.

Для успешных отношений нужно работать над своей самооценкой, распознавать свои эмоциональные паттерны и потребности, быть готовыми отпустить отношения, которые не служат вашему благополучию, и ставить ясные границы. Важно также осознавать, что настоящие здоровые отношения — это взаимоуважение, поддержка и партнерство, а не борьба или ненужные жертвы.

Ранее мы писали, какие главные секреты делают отношения крепкими и здоровыми.

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08:08 Волтц признал вину за утечку данных, но обвинил журналиста

08:07 Стратегия готовности — в ЕС призывают иметь трехдневные запасы

08:00 Финпомощь от UNHCR — кто получит выплаты весной

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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