Почему мы влюбляемся не в тех — главные причины

Бессознательный выбор — почему мы выбираем не тех партнеров
Довольно часто люди выбирают не тех партнеров, с которыми невозможно построить крепкие и здоровые отношения. На это может влиять много факторов: тяжелое детство кого-то из партнеров или финансовое положение.
Новини.LIVE расскажет о главных причинах, почему партнеры не находят общего языка.
Почему люди выбирают себе не тех партнеров
Психологи рассказывают, что очень часто люди гонятся за комфортом, финансами или быстрым сексом, но никак не за любовью. Соответственно, это имеет болезненные последствия и разочарование в крепких отношениях и людях в целом.
Однако есть случаи, когда люди сознательно делают не тот выбор или же постоянно сходятся и расходятся с одними и теми же партнерами. Психологи называют это термином "fleabagging", что означает "регулярные отношения с людьми, которые просто не подходят".
Специалисты отмечают, что споткнуться раз — это случайность. Однако, если это случается уже десять раз на той же дороге — это уже правило и закономерность. Люди делают это, поскольку верят в миф, что любовь "придет неожиданно" и они смогут полюбить любого человека. По их убеждениям, это работает как лотерея или спонтанность.
В противном случае причиной этого является то, что многие люди воспринимают идеал "своего человека" навеянный романтическими фильмами или сказками, и верят, что все сложится само собой.
Кроме того, неправильный выбор партнера может быть обусловлен проблемами в детстве. Такое может случиться с людьми, которые постоянно чувствовали себя одинокими, их не обнимали и не говорили теплых слов, а родители всегда были холодны и заняты.
Для успешных отношений нужно работать над своей самооценкой, распознавать свои эмоциональные паттерны и потребности, быть готовыми отпустить отношения, которые не служат вашему благополучию, и ставить ясные границы. Важно также осознавать, что настоящие здоровые отношения — это взаимоуважение, поддержка и партнерство, а не борьба или ненужные жертвы.
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