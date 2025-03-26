В якому віці жінки частіше народжують розумних дітей — дослідження

Хлопчик розв'язує математичну задачу. Фото: freepik

Вчені неодноразово публікували дослідження, які підтверджують, що пізнє народження дітей має свої переваги. Серед них довша тривалість життя, профілактика втрати пам’яті. Однак з’явилася ще одна вагома причина вважати, що відтермінування вагітності — правильний шлях.

Про це пише YourTango.

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Чому 30-річні мами народжують розумніших дітей

Науковці з Лондонської школи економіки провели дослідження, в якому дійшли висновку, що жінки віком від 30 до 40 років мають більше можливостей народити розумну дитину, ніж матері у віці 20+ чи 40+ років. Це дослідження провели серед 18 тисяч британських дітей у віці 10 або 11 років та перевірили їх навички читання, мислення та пам’яті.

Обґрунтовуючи ці результати, вчені припустили, що досить часто жінки відкладають вагітність, аби побудувати кар’єру чи досягти фінансової незалежності. Однак, коли у них з’являється дитина, вони приділяють їй більше уваги, дають кращі можливості для розвитку та освіти. Крім того, старші жінки, відповідальніше підходять до планування самої вагітності.

Вагітна жінка читає. Фото: depositphotos

Також дослідження показали, що 30-річні жінки частіше ведуть здоровий спосіб життя і більше знають про догляд за дітьми. Відповідно, це позитивно впливає на їхній когнітивний розвиток.

Ризики від пізньої вагітності

Попри усі плюси та позитивні результати, від пізньої вагітності також існують загрози. Згідно з дослідженнями фахівців, відтермінування вагітності до 40 років чи більше може призвести до ожиріння. Крім того, пізня дитина може бути схильною до високого кров’яного тиску та вроджених дефектів. Також зростає ризик низької ваги при народженні та позаматкової вагітності.

Вагітна 40-річна жінка. Фото: freepik

Так, можна зробити висновки, що жінкам не обов’язково чекати до 40 років, аби народити дитину. Водночас не варто й турбуватися, якщо вам вже минуло 20, але ви ще не завагітніли. Ви самі маєте відчути, коли готові до цього моменту і пам'ятати, що інтелект дитини залежить не лише від віку мами.

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