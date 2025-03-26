В каком возрасте женщины чаще рожают умных детей — исследование

Мальчик решает математическую задачу. Фото: freepik

Ученые неоднократно публиковали исследования, которые подтверждают, что позднее рождение детей имеет свои преимущества. Среди них более долгая продолжительность жизни, профилактика потери памяти. Однако появилась еще одна веская причина считать, что отсрочка беременности — правильный путь.

Об этом пишет YourTango.

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Почему 30-летние мамы рожают более умных детей

Ученые из Лондонской школы экономики провели исследование, в котором пришли к выводу, что женщины в возрасте от 30 до 40 лет имеют больше возможностей родить умного ребенка, чем матери в возрасте 20+ или 40+ лет. Это исследование провели среди 18 тысяч британских детей в возрасте 10 или 11 лет и проверили их навыки чтения, мышления и памяти.

Обосновывая эти результаты, ученые предположили, что довольно часто женщины откладывают беременность, чтобы построить карьеру или достичь финансовой независимости. Однако, когда у них появляется ребенок, они уделяют ему больше внимания, дают лучшие возможности для развития и образования. Кроме того, старшие женщины, ответственнее подходят к планированию самой беременности.

Беременная женщина читает. Фото: depositphotos

Также исследования показали, что 30-летние женщины чаще ведут здоровый образ жизни и больше знают об уходе за детьми. Соответственно, это положительно влияет на их когнитивное развитие.

Риски от поздней беременности

Несмотря на все плюсы и положительные результаты, от поздней беременности также существуют угрозы. Согласно исследованиям специалистов, отсрочка беременности до 40 лет или более может привести к ожирению. Кроме того, поздний ребенок может быть склонным к высокому кровяному давлению и врожденным дефектам. Также возрастает риск низкого веса при рождении и внематочной беременности.

Беременная 40-летняя женщина. Фото: freepik

Так, можно сделать выводы, что женщинам не обязательно ждать до 40 лет, чтобы родить ребенка. В то же время не стоит и беспокоиться, если вам уже прошло 20, но вы еще не забеременели. Вы сами должны почувствовать, когда готовы к этому моменту и помнить, что интеллект ребенка зависит не только от возраста мамы.

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