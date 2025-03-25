Ребенок в 2 года не говорит и играет "не как все" — что это может быть

Детки обнимаются. Фото: Freepik

У каждого малыша свой темп развития, но есть определенные ориентиры, которые важно знать. Психолог Екатерина Близнюк, которая работает с детьми с особенностями, рассказала о навыках, которые должны быть сформированы у ребенка примерно в полтора года.

О том, что должно насторожить родителей, она рассказала в своем Instagram.

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На этом этапе малыш уже должен обращаться к маме или папе — хотя бы звуками типа "ма", "па" или словами "мама", "папа". Также в лексиконе должно быть не менее пяти слов. Еще важны:

указательный жест (ребенок показывает пальчиком, что его интересует);

(ребенок показывает пальчиком, что его интересует); умение обращать внимание взрослого — например, показать что-то пальцем и посмотреть, заметил ли кто-то;

— например, показать что-то пальцем и посмотреть, заметил ли кто-то; звукоподражание — когда ребенок пытается подражать звукам животных (мяу, гав, муу);

— когда ребенок пытается подражать звукам животных (мяу, гав, муу); имитация простых действий — машет "па-па", прикладывает игрушечный телефон к уху, дает "пять";

— машет "па-па", прикладывает игрушечный телефон к уху, дает "пять"; понимание простых инструкций — например, "принеси чашку" или "дай мяч папе";

— например, "принеси чашку" или "дай мяч папе"; знание частей тела — ребенок должен показывать носик, ушки, глаза;

— ребенок должен показывать носик, ушки, глаза; стремление к игре вместе со взрослыми — взаимодействие должно быть активным.

Если все это отсутствует, стоит обратить внимание на поведение малыша, ведь некоторые моменты могут быть ранними "звоночками" нарушения развития, в частности РАС (расстройство аутистического спектра).

Счастливые дети на траве. Фото: Freepik

Что может насторожить в поведении ребенка:

не смотрит в глаза;

не реагирует на имя;

не тянется на руки, не проявляет эмоций, когда его обнимают;

плачет как-то "пусто", без интонаций;

не интересуется игрушками;

молчит или только повторяет слова (эхолалии);

не пытается общаться, даже жестами;

речь могла появиться, но исчезла;

не хочет прикосновений, реагирует на них криком;

не проявляет эмоций, не сопереживает;

не имитирует действия взрослых (например, не повторяет движения, как чистить зубы);

играет странно — крутит одно колесо машинки, стучит чем-то по столу часами;

выбирает только определенную еду, одежду, игры, и отказывается от всего нового;

не любит перемены — если закончить прогулку, может быть истерика;

очень громкие или резкие звуки могут вызвать страх или, наоборот, радость;

не понимает, где опасность — может без страха выбежать на дорогу.

Если вы видите у ребенка один или несколько таких признаков — это еще не диагноз. Но медлить не стоит: лучше обратиться к специалисту. Только квалифицированный врач может определить, есть ли повод для беспокойства, или успокоить вас. Чем раньше начато наблюдение и поддержку, тем лучше результаты в будущем.

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