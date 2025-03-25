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Ребенок в 2 года молчит — норма или повод для паники

25 марта 2025 19:19
Юлия Костянецкая - Редактор
Ребенок в 2 года не говорит и играет "не как все" — что это может быть
Детки обнимаются. Фото: Freepik
Юлия Костянецкая - Редактор

У каждого малыша свой темп развития, но есть определенные ориентиры, которые важно знать. Психолог Екатерина Близнюк, которая работает с детьми с особенностями, рассказала о навыках, которые должны быть сформированы у ребенка примерно в полтора года.

О том, что должно насторожить родителей, она рассказала в своем Instagram.

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На этом этапе малыш уже должен обращаться к маме или папе — хотя бы звуками типа "ма", "па" или словами "мама", "папа". Также в лексиконе должно быть не менее пяти слов. Еще важны:

  • указательный жест (ребенок показывает пальчиком, что его интересует);
  • умение обращать внимание взрослого — например, показать что-то пальцем и посмотреть, заметил ли кто-то;
  • звукоподражание — когда ребенок пытается подражать звукам животных (мяу, гав, муу);
  • имитация простых действий — машет "па-па", прикладывает игрушечный телефон к уху, дает "пять";
  • понимание простых инструкций — например, "принеси чашку" или "дай мяч папе";
  • знание частей тела — ребенок должен показывать носик, ушки, глаза;
  • стремление к игре вместе со взрослыми — взаимодействие должно быть активным.

Если все это отсутствует, стоит обратить внимание на поведение малыша, ведь некоторые моменты могут быть ранними "звоночками" нарушения развития, в частности РАС (расстройство аутистического спектра).

Є чіткі норми розвитку дітей до трьох років
Счастливые дети на траве. Фото: Freepik

Что может насторожить в поведении ребенка:

  • не смотрит в глаза;
  • не реагирует на имя; 
  • не тянется на руки, не проявляет эмоций, когда его обнимают;
  • плачет как-то "пусто", без интонаций;
  • не интересуется игрушками;
  • молчит или только повторяет слова (эхолалии);
  • не пытается общаться, даже жестами;
  • речь могла появиться, но исчезла;
  • не хочет прикосновений, реагирует на них криком;
  • не проявляет эмоций, не сопереживает;
  • не имитирует действия взрослых (например, не повторяет движения, как чистить зубы);
  • играет странно — крутит одно колесо машинки, стучит чем-то по столу часами;
  • выбирает только определенную еду, одежду, игры, и отказывается от всего нового;
  • не любит перемены — если закончить прогулку, может быть истерика;
  • очень громкие или резкие звуки могут вызвать страх или, наоборот, радость;
  • не понимает, где опасность — может без страха выбежать на дорогу.

Если вы видите у ребенка один или несколько таких признаков — это еще не диагноз. Но медлить не стоит: лучше обратиться к специалисту. Только квалифицированный врач может определить, есть ли повод для беспокойства, или успокоить вас. Чем раньше начато наблюдение и поддержку, тем лучше результаты в будущем.

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