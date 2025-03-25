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Здається, що все втратило сенс — чим обумовлена криза 40 років

25 березня 2025 11:25
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Криза 40 років, яку переживають усі — що робить людей нещасними
Чоловік у поганому настрої. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Рівень щастя в житті після 40 років може знижуватися через вплив певних чинників, серед яких як психологічні, так і біологічні причини. Це може бути пов'язане з фінансовими труднощами чи проблемами зі здоров'ям. 

Новини.LIVE розповість детальніше, чому більшість людей після 40 років почувають себе нещасними.

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Чому після 40 людина почувається нещасною

Після 40 років у людей відбуваються зміни в гормональному фоні. Зокрема, починає сповільнюватися метаболізм, а це впливає не лише на загальне здоров'я, а й на емоційний стан. Крім того, у цей період в житті людей часто з'являються проблеми на роботі, в родині чи фінансові труднощі. Всі ці чинники викликають сильний стрес, а це, звісно, відбивається на внутрішньому стані.

Чому після 40 людина відчуває себе нещасною
Депресія в чоловіка. Фото: freepik

Такий етап також називають кризою середнього віку. Тоді з'являються відчуття, що "найкращі роки позаду", люди замислюються, чи досягли вони того, чого хотіли упродовж довгого часу. Крім того, багато хто потрапляє в буденність і живе за принципом "робота, дім, рутина". В результаті люди у віці 40 років не отримують задоволення ні від роботи, ні від спілкування з друзями чи близькими. 

Психотерапевти радять, що в такі кризові періоди варто розвивати емоційну стійкість, знаходити внутрішню рівновагу, вести здоровий спосіб життя, приділяти уваги спілкуванню з людьми, які наповнюють. 

Чому люди почуваються нещасними
Жінка медитує та покращує емоційний стан. Фото: freepik

Якщо дотримуватись цих порад, то навіть за найвищого рівня стресу можна зберегти емоційну стабільність та підвищити відчуття щастя. 

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