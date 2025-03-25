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Як налаштуватися на роботу за 5 хвилин — ефективні поради

25 березня 2025 10:29
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Якщо хочете підвищення — почніть день із цих 5 хвилин
Жінка працює за комп'ютером. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Деколи буває важко відкинути усі думки та зосередитись на роботі. Однак є кілька простих дій, які допоможуть зібратися з думками і налаштуватися на робочий процес. 

Новини.LIVE розкажуть про п'ять простих порад, які допоможуть налаштуватися на роботу. 

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Як налаштувати себе на роботу

За даними експертів, аби налаштуватися на роботу та професійно виконати усі поставленні перед вами завдання, вистачить лише п'ять хвилин. Для цього потрібно:

Перша хвилина — усвідомлення

Потрібно зручно сісти, зробити кілька глибоких вдихів та видихів і запити у самого себе про головні завдання на зараз та чому вони важливі. Рекомендується відкласти вбік телефон, планшет та інші речі, які можуть відвертати вашу увагу. На роботі варто забути про домашні справи та повністю віддатися процесу. 

Друга хвилина — чіткий план

Упродовж цієї хвилини запишіть три головні завдання, які потрібно виконати першочергово та підготуйте свій робочий простір для роботи. 

Як налаштувати себе на роботу за 5 хвилин
Жінка робить записи в блокноті. Фото: freepik

Третя хвилина — фізична активація 

Перед початком роботи потягніться, зробіть кілька присідань або ж просто пройдіться по приміщення, щоб активізувати кровообіг. Під час цього можете увімкнути підбадьорливу музику та цитати, що надихають. 

Четверта хвилина — візуалізація процесу

Заплющте очі та уявіть, як зосереджено та ефективно працюєте і досягаєте бажаних результатів. 

Як продуктивно працювати
Жінка налаштовується на роботу. Фото: freepik

П'ята хвилина — старт

Запустіть таймер на 25 хвилин (метод Помодоро, який допомагає працювати без відволікань 25 хвилин, а потім 5 хвилин відпочивати), та почніть працювати.

Цей простий кількахвилинний алгоритм допоможе вам швидко налаштуватися на роботу, стати продуктивнішим та виконувати свої завдання без відволікань та нав'язливих думок. 

Раніше ми писали, як покращити настрій лише за 5 хвилин.

Також ми повідомляли, як стрес може впливати на імунітет. 

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