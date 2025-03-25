Если хотите повышения — начните день с этих 5 минут

Женщина работает за компьютером. Фото: freepik

Иногда бывает трудно отбросить все мысли и сосредоточиться на работе. Однако есть несколько простых действий, которые помогут собраться с мыслями и настроиться на рабочий процесс.

Новини.LIVE расскажут о пяти простых советах, которые помогут настроиться на работу.

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Как настроить себя на работу

По данным экспертов, чтобы настроиться на работу и профессионально выполнить все поставленные перед вами задачи, хватит всего пять минут. Для этого нужно:

Первая минута — осознание

Нужно удобно сесть, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов и спросить у самого себя о главных задачах на сейчас и почему они важны. Рекомендуется отложить в сторону телефон, планшет и другие вещи, которые могут отвлекать ваше внимание. На работе стоит забыть о домашних делах и полностью отдаться процессу.

Вторая минута — четкий план

В течение этой минуты запишите три главные задачи, которые нужно выполнить в первую очередь и подготовьте свое рабочее пространство для работы.

Женщина делает записи в блокноте. Фото: freepik

Третья минута — физическая активация

Перед началом работы потянитесь, сделайте несколько приседаний или просто пройдитесь по помещению, чтобы активизировать кровообращение. Во время этого можете включить бодрящую музыку и вдохновляющие цитаты.

Четвертая минута — визуализация процесса

Закройте глаза и представьте, как сосредоточенно и эффективно работаете и достигаете желаемых результатов.

Женщина настраивается на работу. Фото: freepik

Пятая минута — старт

Запустите таймер на 25 минут (метод Помодоро, который помогает работать без отвлечений 25 минут, а затем 5 минут отдыхать) и начните работать.

Этот простой несколькоминутный алгоритм поможет вам быстро настроиться на работу, стать продуктивнее и выполнять свои задачи без отвлечений и навязчивых мыслей.

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