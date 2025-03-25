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Кажется, что все потеряло смысл — чем обусловлен кризис 40 лет

25 марта 2025 11:25
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Кризис 40 лет, который переживают все — что делает людей несчастными
Мужчина в плохом настроении. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Уровень счастья в жизни после 40 лет может снижаться из-за влияния определенных факторов, среди которых как психологические, так и биологические причины. Это может быть связано с финансовыми трудностями или проблемами со здоровьем.

Новини.LIVE расскажет подробнее, почему большинство людей после 40 лет чувствуют себя несчастными.

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После 40 лет у людей происходят изменения в гормональном фоне. В частности, начинает замедляться метаболизм, а это влияет не только на общее здоровье, но и на эмоциональное состояние. Кроме того, в этот период в жизни людей часто появляются проблемы на работе, в семье или финансовые трудности. Все эти факторы вызывают сильный стресс, а это, конечно, отражается на внутреннем состоянии.

Чому після 40 людина відчуває себе нещасною
Депрессия у мужчины. Фото: freepik

Такой этап также называют кризисом среднего возраста. Тогда появляются ощущения, что "лучшие годы позади", люди задумываются, достигли ли они того, чего хотели на протяжении долгого времени. Кроме того, многие попадают в обыденность и живут по принципу "работа, дом, рутина". В результате люди в возрасте 40 лет не получают удовольствия ни от работы, ни от общения с друзьями или близкими.

Психотерапевты советуют, что в такие кризисные периоды стоит развивать эмоциональную устойчивость, находить внутреннее равновесие, вести здоровый образ жизни, уделять внимания общению с людьми, которые наполняют.

Чому люди почуваються нещасними
Женщина медитирует и улучшает эмоциональное состояние. Фото: freepik

Если следовать этим советам, то даже при самом высоком уровне стресса можно сохранить эмоциональную стабильность и повысить ощущение счастья.

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