Как стать желанной для мужчин — практические советы для женщин

Женщина, на которую не обращают внимания. Фото: freepik

Часто случается, когда женщина красивая, умная и спокойная, а долгое время не может найти себе партнера и остается одинокой. Однако не нужно сразу отчаиваться, ведь есть советы, которые помогут привлечь внимание мужчин.

Психолог Зоряна Грицан в Instagram рассказала, что делать, когда мужчины не обращают на вас внимание.

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Почему мужчины не обращают внимания на женщину

Психолог объяснила, что есть немало причин, по которым мужчины не обращают внимания на женщину и даже не хотят с ней пообщаться. Среди них:

Отсутствие наполненности

Наполненность — это ощущение ресурса и силы. Оно очень похоже на летание бабочек, когда вам хочется жить на полную. В такой период вы уверены в себе, потому что знаете, что все сможете. Также это называют "женским магнетизмом", потому что тогда к вам пристает все как к магниту: мужчины, друзья, деньги или выгодные рабочие предложения.

Если же у вас нет этой наполненности, мужчины этого не оценят. В таких случаях их не будет привлекать ваш внешний вид или фигура, вас просто не будут замечать.

Красивая и наполненная женщина. Фото: freepik

Зажатое тело

Сначала стоит снять себя на видео и проследить за своим телом. Лучший вариант — обратиться к психологу, который скажет, есть ли у вас зажимы и как от них избавиться. Обычно мужчины любят легкость в теле и подвижных женщин.

Неуверенность в себе

Когда женщина не уверена в себе, это считывается как через тело, так и через общение. Встречаются случаи, когда очень красивая девушка теряет дар речи, ее полностью спазмирует, когда к ней подходит мужчина. В наше время это считывается как инфантильность и детскость, ведь мужчины хотят завоевывать уверенную и взрослую женщину.

Отсутствие женственности

Отсутствие женственности психолог объясняет пребыванием в образе мужчины или унисекс. Боевая девушка, которая даст себе и всем совет и может быть жилеткой для слез, не привлекает мужчин.

Нежная и женственная девушка. Фото: freepik

Отсутствие эмоций

Когда у женщины нет энтузиазма, жизненной энергии и своеобразного безумства, она "не зажигает" мужчин. В большинстве случаев для них важнее иметь рядом коммуникабельную, веселую и энергичную девушку, чем молчаливую и безэмоциональную красавицу.

Если вы хотите найти свою половинку, сначала стоит найти себя. После этого выходите в мир, посещайте новые места, а главное — будьте собой, наслаждайтесь жизнью. Тогда нужный человек вас точно заметит.

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