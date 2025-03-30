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Так нельзя искать любовь — 3 токсичные стратегии, что не работают

30 марта 2025 18:50
Юлия Костянецкая - Редактор
Что мешает найти любовь — 3 ошибки в поиске пары
Пара на свидании. Фото: Freepik
Юлия Костянецкая - Редактор

У каждого свой подход к знакомствам и построению отношений. Кто-то бросается в омут с головой, кто-то долго присматривается, а кому-то хочется, чтобы все было "как в кино". И вот что интересно: наше представление о любви часто не совпадает с реальностью. А еще чаще — мешает нам найти настоящую близость.

Новини.LIVE попытался в этом разобраться более подробно.

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Поведенческая исследовательница и коуч по знакомствам Логан Ури разделила людей на три условные группы по их подходу к отношениям. Каждый тип имеет свои ошибки, из-за которых любовь может так и не случиться.

Ошибки, что мешают построить отношения

Перфекционист — тот, кто ищет идеал

Эти люди уверены: идеальный партнер где-то там, просто надо еще немного поискать. Они ходят на свидания, знакомятся, но каждому что-то не так — то рост, то шутки не те, то не хватает "химии".

На самом деле идеальных людей не существует. Даже если сначала все выглядит прекрасно, со временем "розовые очки" спадают. И это нормально. Отношения — это не сказка, а результат совместного труда. Их не находят — их строят.

Не завжди вдається побудувати міцні стосунки з першої спроби
Пара держится за руки. Фото: Freepik

Нерешительный — тот, кто ждет идеального момента

Эти люди все время откладывают знакомства: "сначала похудею", "вот получу повышение", "сейчас не время". Они искренне хотят любви, но ставят себе условия, которые только оттягивают реальные действия.

А правда в том, что ждать подходящего момента — это как ждать лета посреди зимы. Ничего не изменится, пока не начнешь действовать. Ходить на свидания — это навык, который тренируется. Первый шаг всегда неудобный, но именно он открывает путь к настоящим изменениям.

Романтик-идеалист — тот, кто живет в мире любовных историй

Этот тип людей обожает саму идею любви. Им хочется, чтобы все было магически: случайная встреча в книжном, одинаковая музыка в наушниках, взгляды через толпу.

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Счастливая пара. Фото: Freepik

Они не любят приложения для знакомств, потому что считают это "неромантичным". Идеалисты часто рисуют в голове конкретный образ "того самого" партнера и автоматически вычеркивают всех, кто не похож.

Но жизнь — это не фильм. Иногда настоящая любовь появляется там, где ее не ждешь. И романтика — это не всегда цветы и поэзия. Это еще и умение работать над отношениями, развивать их и видеть красоту в простом.

Ранее мы писали о том, какие вопросы стоит задать партнеру уже сейчас, чтобы больше сблизиться с ним.

Также мы сообщали, что нужно сделать, чтобы мужчины начали вас замечать.

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18:37 Сколько заработал Садовый вместе с женой — декларация за 2024 год

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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