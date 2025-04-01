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Так ведут себя те, кто не готов к отношениям — будьте внимательны

1 апреля 2025 07:40
Юлия Костянецкая - Редактор
Типы мужчин, с которыми будущего не будет — не тратьте время
Ссора между парой. Фото: Freepik
Юлия Костянецкая - Редактор

Бывает, что кто-то очень нравится, сердце бьется быстрее, когда пишет или звонит. Но правда такова: некоторые отношения просто обречены. И чем быстрее это осознать — тем меньше боли будет потом.

В Bolde рассказали о 5 типах парней, с которыми ничего хорошего не получится, чтобы вы не делали.

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Какие мужчины боятся серьезных отношений

Вечный ребенок

Это тот, кто боится серьезности как огня. Сегодня он с вами, а завтра уже задумывается, не лучше ли было бы быть с кем-то другим. Ему страшно дать четкое определение отношениям, зато он легко может устроить драму. И хуже всего —8вк8 потом еще и изменяет. Такие не меняются.

Закрыт на все замки

У него за спиной, возможно, сложное прошлое. Но если человек не дает вам доступа к себе, постоянно держит дистанцию, холоден и равнодушен — это уже должно насторожить. Вы не обязаны вытаскивать кого-то из эмоциональной тюрьмы. Любовь — это тепло, а не постоянные догадки, нужны ли вы ему вообще.

В стосунках головне духовна близкість
Пара с телефонами в руках. Фото: Freepik

Постоянный предатель

Когда-то изменил — велика вероятность, что сделает это снова. Статистика говорит: почти половина таких мужчин повторяют это в следующих отношениях. Поэтому не надо думать, что "со мной будет иначе". Не будет, потому что такой тип мужчин не меняется.

Эгоист до мозга костей

Нарцисс — это не просто самовлюбленный тип. Это человек, которому искренне безразлично, что вы чувствуете. Его мир — это он сам. Он не думает о ваших эмоциях, желаниях, проблемах. Ему важно быть в центре внимания, а ваши потребности у него где-то в конце списка.

Над стосунками мають працювати обидва партнера
Женщина кричит на мужчину. Фото: Freepik

Тот, кто играет вашими чувствами

Манипуляции могут быть тонкими: немного ревности, немного контроля, мелкие намеки, что вы "должны". Но все это — красные флаги. Отношения, где вами управляют, — это не любовь, это угнетение. И потом становится только хуже. Человек, который вас любит, не будет заставлять жить по его правилам.

Ранее мы писали о том, каким образом не стоит искать новые отношения.

Также мы сообщали, какие признаки выдают в мужчине настоящего нарцисса.

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08:22 Холанн больше не сыграет в этом сезоне

08:16 Илон Маск завершает миссию в правительстве — Трамп сократит DOGE

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

08:15 Забудьте о прописке — как работает регистрация в Украине

08:12 Командировки военных — кому выплачивают дополнительные 30 000 грн

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