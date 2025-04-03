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Чому чоловіки йдуть від жінок — головна причина

3 квітня 2025 07:40
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Чому чоловіки йдуть навіть від тих, кого кохають — причина дивує
Сварка між чоловіком та жінкою. Фото: depositphotos.com
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Нерідко трапляється, що стосунки розриває чоловік. На це може вплинути багато факторів, але останнім часом майже третина чоловіків йдуть від своєї партнерки через незадоволення в ліжку. 

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Найголовніша причина, чому чоловіки кидають жінок

Ми вивчили статистику і прийшли до висновків, що третина чоловіків кидають своїх жінок через поганий секс. Також причинами розриву можуть бути втрати інтересу до дівчини, зміни в її зовнішності та нудьга. 

Чому чоловіки кидають жінок
Розрив стосунків між чоловіком та жінкою. Фото: freepik

Якщо говорити про жінок, то питання інтиму у них далеко не на першому місці. Більше як половина дівчат готові піти від свого хлопця через його токсичність та емоційні гойдалки. Водночас ще 30% ухвалюють рішення про розрив через різницю в цінностях і брак спілкування. 

Однак, як в чоловіків, так і в жінок головна причина розриву — зрада. Згідно з думкою людей, її не пробачає кожен другий. 

Як люди ставлять крапку в стосунках

Опитування показали, що більшість пар надає перевагу особистій розмові, під час якої вони все вирішать. Водночас 42% жінок та кожен третій чоловік хоча б раз в житті закінчували стосунки без пояснень і просто йшли. Частіше про це шкодують хлопці. А ще 7% дівчат вважають, що краще повідомити про розрив онлайн. Чоловіки на такий крок наважуються рідше. 

Що завдає найбільше болю партнерам

Люди, які пережили досвід важкого розриву стосунків розповіли, що найважче — це раптове зникнення партнера. Так вважають 42% чоловіків та кожна друга жінка. 

Водночас дівчатам дуже важко даються тривалі розлучення, а хлопці не можуть терпіти публічних сцен та привселюдних з'ясувань стосунків. 

Чому чоловіки йдуть від жінок
Сварка між парою. Фото: freepik

Що відбувається після розриву

Половина жінок і чоловіків вважають, що після розриву потрібно обірвати з людиною усі зв'язки: видалити номери телефонів та заблокувати у соціальних мережах. 

Також вдалося з'ясувати, що 14% чоловіків одразу переходять до нових знайомств та побачень з дівчатами. Серед жінок так само роблять 11%. 

Стосунки закінчуються по-різному: комусь вдалося зійтися на одній думці, мирно розійтись та залишитися друзями. Водночас інші влаштовують італійські сцени та розходяться дуже емоційно. Причин для цього може бути безліч, головне — після важкого розриву не загубити себе та знайти сили рухатися далі. 

Раніше ми писали, як поводять себе люди, які не готові до стосунків.

Також ми повідомляли яким чином не варто шукати нові відносини.

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