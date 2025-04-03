Чому чоловіки йдуть навіть від тих, кого кохають — причина дивує

Сварка між чоловіком та жінкою. Фото: depositphotos.com

Нерідко трапляється, що стосунки розриває чоловік. На це може вплинути багато факторів, але останнім часом майже третина чоловіків йдуть від своєї партнерки через незадоволення в ліжку.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Найголовніша причина, чому чоловіки кидають жінок

Ми вивчили статистику і прийшли до висновків, що третина чоловіків кидають своїх жінок через поганий секс. Також причинами розриву можуть бути втрати інтересу до дівчини, зміни в її зовнішності та нудьга.

Розрив стосунків між чоловіком та жінкою. Фото: freepik

Якщо говорити про жінок, то питання інтиму у них далеко не на першому місці. Більше як половина дівчат готові піти від свого хлопця через його токсичність та емоційні гойдалки. Водночас ще 30% ухвалюють рішення про розрив через різницю в цінностях і брак спілкування.

Однак, як в чоловіків, так і в жінок головна причина розриву — зрада. Згідно з думкою людей, її не пробачає кожен другий.

Як люди ставлять крапку в стосунках

Опитування показали, що більшість пар надає перевагу особистій розмові, під час якої вони все вирішать. Водночас 42% жінок та кожен третій чоловік хоча б раз в житті закінчували стосунки без пояснень і просто йшли. Частіше про це шкодують хлопці. А ще 7% дівчат вважають, що краще повідомити про розрив онлайн. Чоловіки на такий крок наважуються рідше.

Що завдає найбільше болю партнерам

Люди, які пережили досвід важкого розриву стосунків розповіли, що найважче — це раптове зникнення партнера. Так вважають 42% чоловіків та кожна друга жінка.

Водночас дівчатам дуже важко даються тривалі розлучення, а хлопці не можуть терпіти публічних сцен та привселюдних з'ясувань стосунків.

Сварка між парою. Фото: freepik

Що відбувається після розриву

Половина жінок і чоловіків вважають, що після розриву потрібно обірвати з людиною усі зв'язки: видалити номери телефонів та заблокувати у соціальних мережах.

Також вдалося з'ясувати, що 14% чоловіків одразу переходять до нових знайомств та побачень з дівчатами. Серед жінок так само роблять 11%.

Стосунки закінчуються по-різному: комусь вдалося зійтися на одній думці, мирно розійтись та залишитися друзями. Водночас інші влаштовують італійські сцени та розходяться дуже емоційно. Причин для цього може бути безліч, головне — після важкого розриву не загубити себе та знайти сили рухатися далі.

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