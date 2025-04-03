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Почему мужчины уходят от женщин — главная причина

3 апреля 2025 07:40
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Почему мужчины уходят даже от тех, кого любят — причина удивляет
Ссора между мужчиной и женщиной. Фото: depositphotos.com
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Нередко случается, что отношения разрывает мужчина. На это может повлиять много факторов, но в последнее время почти треть мужчин уходят от своего партнера из-за неудовлетворенности в постели.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Самая главная причина, почему мужчины бросают женщин

Мы изучили статистику и пришли к выводам, что треть мужчин бросают своих женщин из-за плохого секса. Также причинами разрыва могут быть потери интереса к девушке, изменения в ее внешности и скука.

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Разрыв отношений между мужчиной и женщиной. Фото: freepik

Если говорить о женщинах, то вопрос интима у них далеко не на первом месте. Более половины девушек готовы уйти от своего парня из-за его токсичности и эмоциональных качелей. В то же время еще 30% принимают решение о разрыве из-за разницы в ценностях и нехватки общения.

Однако, как у мужчин, так и у женщин главная причина разрыва — измена. Согласно мнению людей, ее не прощает каждый второй.

Как люди ставят точку в отношениях

Опросы показали, что большинство пар предпочитает личный разговор, во время которого они все решат. В то же время 42% женщин и каждый третий мужчина хотя бы раз в жизни заканчивали отношения без объяснений и просто уходили. Чаще об этом жалеют парни. А еще 7% девушек считают, что лучше сообщить о разрыве онлайн. Мужчины на такой шаг решаются реже.

Что причиняет больше всего боли партнерам

Люди, которые пережили опыт тяжелого разрыва отношений рассказали, что самое тяжелое — это внезапное исчезновение партнера. Так считают 42% мужчин и каждая вторая женщина.

В то же время девушкам очень трудно даются длительные разводы, а парни не могут терпеть публичных сцен и выяснений отношений.

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Ссора между парой. Фото: freepik

Что происходит после разрыва

Половина женщин и мужчин считают, что после разрыва нужно оборвать с человеком все связи: удалить номера телефонов и заблокировать в социальных сетях.

Также удалось выяснить, что 14% мужчин сразу переходят к новым знакомствам и свиданиям с девушками. Среди женщин так же делают 11%.

Отношения заканчиваются по-разному: кому-то удалось сойтись на одном мнении, мирно разойтись и остаться друзьями. В то же время другие устраивают итальянские сцены и расходятся очень эмоционально. Причин для этого может быть множество, главное — после тяжелого разрыва не потерять себя и найти силы двигаться дальше.

Ранее мы писали, как ведут себя люди, которые не готовы к отношениям.

Также мы сообщали, каким образом не стоит искать новые отношения.

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08:15 За ними охотятся — какие квартиры разлетаются на рынке в 2025

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

08:15 Доплата 50 000 грн военным — кто может получить в апреле

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