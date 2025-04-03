Почему ситуация с Алхим зацепила всех — объяснение психолога

Психолог объяснила феномен успеха Алхим в соцсетях
Недавно в сети разгорелся скандал вокруг блогера Анны Алхим и ее женатого бывшего бойфренда. Как известно, она два года была любовницей олигарха Константина Валеулина и рассказала обо всем на публику.
Психолог Юлия Святенко в эфире "Киев 24" объяснила, почему такой контент имеет популярность.
Почему контент Алхим популярен в соцсетях
Святенко объяснила, что блогеры подают в социальных сетях живые эмоции и выражают протест и бунтарский дух словно подростки. И это очень нравится людям.
"Для кого-то есть потребность, чтобы блогер был наставником, давал интересную информацию, кто-то хочет ему подражать, кто-то видит в образе блогера определенную раскованность", — сказала психолог.
По ее словам, в Украине есть много людей, которые одиноки, у которых нет друзей. Поэтому такие блогеры становятся для них частью жизни.
Напомним, Анна Алхим спровоцировала масштабное обсуждение семейных отношений среди украинцев после интервью. Она рассказала, что была в отношениях с женатым бизнесменом, и для нее такое социальное поведение является нормой.
Что предшествовало
Несколько дней назад Анна Алхим в своих соцсетях рассказала, что два года была в отношениях с женатым мужчиной и опубликовала фото с ним. Речь идет о совладельце инвестиционно-промышленной группы AES Group — Константине Валеулине.
По словам Алхим, она пыталась уговорить мужа развестись с женой и продолжать строить отношения с ней, однако он вернулся в семью.
Накануне этого сообщения жена олигарха опубликовала в Instagram фото с Константином, что очень разозлило блогера и, по ее словам, заставило рассказать правду. Эта история набрала большую огласку, а в соцсетях начали создавать мемы и шутить над Алхим и ее любовником.
@natalipolili
Докладываю обстановку дня 🕵️♀️🔍🤣 #алкхим♬ оригинальный звук - Mara
В общем, украинцы поделилась на два лагеря и есть немало людей, которые поддерживают блогера.
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