Почему ситуация с Алхим зацепила всех — объяснение психолога

Скандальная блогер Анна Алхим. Фото из Instagram

Недавно в сети разгорелся скандал вокруг блогера Анны Алхим и ее женатого бывшего бойфренда. Как известно, она два года была любовницей олигарха Константина Валеулина и рассказала обо всем на публику.

Психолог Юлия Святенко в эфире "Киев 24" объяснила, почему такой контент имеет популярность.

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Святенко объяснила, что блогеры подают в социальных сетях живые эмоции и выражают протест и бунтарский дух словно подростки. И это очень нравится людям.

"Для кого-то есть потребность, чтобы блогер был наставником, давал интересную информацию, кто-то хочет ему подражать, кто-то видит в образе блогера определенную раскованность", — сказала психолог.

Константин Валеулин и Анна Алхим. Фото из Instagram

По ее словам, в Украине есть много людей, которые одиноки, у которых нет друзей. Поэтому такие блогеры становятся для них частью жизни.

Напомним, Анна Алхим спровоцировала масштабное обсуждение семейных отношений среди украинцев после интервью. Она рассказала, что была в отношениях с женатым бизнесменом, и для нее такое социальное поведение является нормой.

Что предшествовало

Несколько дней назад Анна Алхим в своих соцсетях рассказала, что два года была в отношениях с женатым мужчиной и опубликовала фото с ним. Речь идет о совладельце инвестиционно-промышленной группы AES Group — Константине Валеулине.

По словам Алхим, она пыталась уговорить мужа развестись с женой и продолжать строить отношения с ней, однако он вернулся в семью.

Накануне этого сообщения жена олигарха опубликовала в Instagram фото с Константином, что очень разозлило блогера и, по ее словам, заставило рассказать правду. Эта история набрала большую огласку, а в соцсетях начали создавать мемы и шутить над Алхим и ее любовником.

В общем, украинцы поделилась на два лагеря и есть немало людей, которые поддерживают блогера.

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