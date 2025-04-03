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Психолог объяснила феномен успеха Алхим в соцсетях

3 апреля 2025 09:30
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Почему ситуация с Алхим зацепила всех — объяснение психолога
Скандальная блогер Анна Алхим. Фото из Instagram
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Недавно в сети разгорелся скандал вокруг блогера Анны Алхим и ее женатого бывшего бойфренда. Как известно, она два года была любовницей олигарха Константина Валеулина и рассказала обо всем на публику.

Психолог Юлия Святенко в эфире "Киев 24" объяснила, почему такой контент имеет популярность.

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Святенко объяснила, что блогеры подают в социальных сетях живые эмоции и выражают протест и бунтарский дух словно подростки. И это очень нравится людям.

"Для кого-то есть потребность, чтобы блогер был наставником, давал интересную информацию, кто-то хочет ему подражать, кто-то видит в образе блогера определенную раскованность", — сказала психолог.

Скандал з Алхім і її коханцем
Константин Валеулин и Анна Алхим. Фото из Instagram

По ее словам, в Украине есть много людей, которые одиноки, у которых нет друзей. Поэтому такие блогеры становятся для них частью жизни. 

Напомним, Анна Алхим спровоцировала масштабное обсуждение семейных отношений среди украинцев после интервью. Она рассказала, что была в отношениях с женатым бизнесменом, и для нее такое социальное поведение является нормой.

Что предшествовало

Несколько дней назад Анна Алхим в своих соцсетях рассказала, что два года была в отношениях с женатым мужчиной и опубликовала фото с ним. Речь идет о совладельце инвестиционно-промышленной группы AES Group — Константине Валеулине.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @alkhim.a24

По словам Алхим, она пыталась уговорить мужа развестись с женой и продолжать строить отношения с ней, однако он вернулся в семью.

Накануне этого сообщения жена олигарха опубликовала в Instagram фото с Константином, что очень разозлило блогера и, по ее словам, заставило рассказать правду. Эта история набрала большую огласку, а в соцсетях начали создавать мемы и шутить над Алхим и ее любовником.

@natalipolili

Докладываю обстановку дня 🕵️‍♀️🔍🤣 #алкхим

♬ оригинальный звук - Mara

В общем, украинцы поделилась на два лагеря и есть немало людей, которые поддерживают блогера.

Ранее мы писали о главной причине, почему мужчины уходят от женщин.

Также мы сообщали, как ведут себя люди, которые не хотят отношений.

скандал психология измена Анна Алхим отношения

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10:02 В повестке ошибка в фамилии — в Хмельницком судили мужчину

09:50 Депутата Одесского горсовета подозревают в незаконном обогащении

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

09:47 Продукция Apple может значительно подорожать из-за пошлин Трампа

09:46 Очереди на границе Украины — пять КПП утром в пробках

09:45 Торговая война — реакция мировых лидеров на пошлины Трампа

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