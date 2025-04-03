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Почему в измене мужа обвиняют женщин — неудобная правда

3 апреля 2025 11:45
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Почему мужчины изменяют — кто в этом виноват
Мужчина общается с другой женщиной. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Измены никогда не является легкой темой для партнеров, особенно для тех, кто ее испытал. Однако обычно в измене мужчины обвиняют жену, которая не могла его удовлетворить, или же любовницу, которая стала разлучницей, но отнюдь не самого предателя.

Новини.LIVE расскажет, почему так происходит.

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Кто виноват в измене мужа

Мнения о том, кто виноват в измене мужа очень различаются. Часть людей считает, что в этом виноваты оба партнера, но когда изменяет женщина, общество не спешит ее защищать. Другие убеждены, что виновна только женщина, ведь она не смогла удовлетворить своего мужа. Третьи отмечают вину любовницы, которая забрала мужа из семьи. А еще одна часть людей считает, что в измене мужа виноват только он сам. Так какое мнение правильное?

Чому чоловіки зраджують
Мужчина общается с другой женщиной. Фото: freepik

Эксперт Диана Андрусенко отметила, что сначала надо разобраться кто изменил, почему и какова будет дальнейшая судьба отношений. Однако, по мнению психолога, ни в коем случае не стоит обвинять того, кому изменили. Это может повлиять на вашего партнера, ведь он будет думать, что хождение "налево" останется безнаказанным.

Каждый человек заслуживает счастья и искренние отношения, если готов приложить к этому усилия. Если в паре все в порядке, а измена мужчины вызвана только его инстинктами, не стоит вешать ярлыки на женщину и обвинять ее в чем-то. Каждая ситуация уникальна, поэтому судить кого-то и делать поспешные выводы не стоит.

Почему женщин обвиняют в измене мужчин

Разлучница

Когда произошла измена, немало людей обвиняют в этом любовницу, которая стала "разлучницей". В то же время общество не учитывает, знала ли эта женщина о наличии партнера у мужчины или нет. Обычно ее называют соблазнительницей, перед которой нельзя устоять, и эгоисткой.

Хто винен у зраді чоловіка
Муж изменяет жене. Фото: freepik

Психологи пришли к выводу, что женщины чаще всего в изменах своего мужа обвиняют именно "другую женщину", тогда как мужчины свою партнера, если она изменила. Такое общественное мнение снимает почти всю ответственность и обвинения с мужчины, потому что у него якобы не оставалось другого выбора и он не владел собой.

Человек, который изменяет, все осознает и способен принимать решения самостоятельно. Невозможно заставить мужчину пойти на измену и иметь какие-то контакты с другими женщинами, если он этого не хочет и всячески отказывается. Ответственность за свои действия всегда несет человек, который их делает.

Плохая жена/девушка

Часто в случае измен можно услышать, что мужчина ушел к другой, потому что его женщина "не удовлетворяет его потребности", "уже рожала и имеет непривлекательное тело", "хуже следит за собой" или "занята детьми и ничего не видит". Обычно это рассказывает сам мужчина, чтобы хотя бы как-то себя оправдать.

Эксперты считают, что так происходит из-за навеянных гендерных стереотипов, когда женщина была лишь "хранительницей домашнего очага" и должна была делать все для счастья мужчины. Однако сейчас мы живем не в XVIII веке и ситуация изменилась кардинально.

Чому жінку звинувачують у зраді чоловіка
Измена мужа. Фото: freepik

Если мужчины заботятся о своей женщине, забирают детей, чтобы она имела больше времени на себя или помогают в бытовых делах, она будет оставаться той самой "красавицей", которой была при знакомстве.

Уйти, изменить или разрушить отношения всегда легче, но уверены ли вы, что снова найдете "своего" человека, который будет для вас домом.

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психология женщины измена мужчины отношения психология отношений

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11:15 Как тарифы Трампа повлияют на Украину — объяснил нардеп

11:05 Спрос на землю зашкаливает — почему украинцы не спешат продавать

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

11:04 Дания выплатит украинцам до 54 тыс. грн — как получить

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