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Як побудувати здорові стосунки у шлюбі — головні способи

29 березня 2025 07:40
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Здорові стосунки у шлюбі на роки — що для цього потрібно
Щасливі стосунки у пари. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Після одруження багато пар думають, що вже зробили "основну роботу" і можна розслабитися. Однак, якщо ви хочете здорових стосунків та щасливого сімейного життя, потрібно багато працювати та чути одне одного.

Новини.LIVE розповість, які здорові стосунки можуть бути після одруження. 

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Щасливий шлюб — це не відсутність конфліктів, а вміння будувати гармонійні стосунки. У здорових відносинах партнери відчувають безпеку, довіру, любов і взаємну повагу.

Як зберегти здорові стосунки у шлюбі
Пара разом тренується. Фото: freepik

Якщо ці десять речей присутні у ваших стосунках, їх можна назвати здоровими:

  • довіра (партнери не перевіряють телефони чи соцмережі, не підозрюють без причин та не ревнують);
  • відкрита комунікація (можливість чесно говорити про свої почуття, бажання та проблеми без страху осуду);
  • баланс "давати-отримувати" (обидва партнери вкладаються у стосунки: підтримують, допомагають, проявляють турботу);
  • повага до особистих кордонів (кожен має власний простір, хобі, друзів і можливість побути наодинці);
  • почуття гумору (здатність разом сміятися, навіть у складні моменти, допомагає зміцнювати зв’язок);
  • спільні цінності та цілі (навіть якщо інтереси різні, у пари є спільне бачення майбутнього);
  • підтримка (партнери мотивують одне одного розвиватися, не заздрять і не пригнічують успіхи);
  • фізична та емоційна близькість (обійми, поцілунки, компліменти, слова підтримки — важливі для гармонійного шлюбу);
  • готовність до компромісів (здорові стосунки — це не боротьба за владу, а пошук рішень, які підходять обом);
  • вміння розв’язувати конфлікти (партнери не накопичують образи, а говорять про проблеми спокійно та конструктивно). 
Як уникнути токсичних стосунків у шлюбі
Щаслива пара. Фото: freepik

Гарний шлюб — це постійна робота обох партнерів та взаємоповага один до одного. Потрібно завжди цінувати почуття, висловлювати підтримку та разом рухатися до спільної мети. 

Раніше психолог назвала головні секрети міцних стосунків

Також ми повідомляли, як зрозуміти, що ваші стосунки не здорові і потрібно щось змінювати. 

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07:18 Поділ майна в цивільному шлюбі — як довго потрібно прожити разом

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