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Как построить здоровые отношения в браке — главные приемы

29 марта 2025 07:40
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Здоровые отношения в браке на годы — что для этого нужно
Счастливые отношения у пары. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

После бракосочетания многие пары думают, что уже сделали "основную работу" и можно расслабиться. Однако, если вы хотите здоровых отношений и счастливой семейной жизни нужно много работать и слышать друг друга.

Новини.LIVE расскажет, какие здоровые отношения могут быть после брака.

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Счастливый брак — это не отсутствие конфликтов, а умение строить гармоничные отношения. В здоровых отношениях партнеры чувствуют безопасность, доверие, любовь и взаимное уважение.

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Пара вместе тренируется. Фото: freepik

Если эти десять вещей присутствуют в ваших отношениях, их можно назвать здоровыми:

  • доверие (партнеры не проверяют телефоны или соцсети, не подозревают без причин и не ревнуют);
  • открытая коммуникация (возможность честно говорить о своих чувствах, желаниях и проблемах без страха осуждения);
  • баланс "давать-получать" (оба партнера вкладываются в отношения: поддерживают, помогают, проявляют заботу);
  • уважение к личным границам (каждый имеет собственное пространство, хобби, друзей и возможность побыть наедине);
  • чувство юмора (способность вместе смеяться, даже в сложные моменты, помогает укреплять связь);
  • общие ценности и цели (даже если интересы разные, у пары есть общее видение будущего);
  • поддержка (партнеры мотивируют друг друга развиваться, не завидуют и не подавляют успехи);
  • физическая и эмоциональная близость (объятия, поцелуи, комплименты, слова поддержки — важны для гармоничного брака);
  • готовность к компромиссам (здоровые отношения — это не борьба за власть, а поиск решений, которые подходят обоим);
  • умение решать конфликты (партнеры не накапливают обиды, а говорят о проблемах спокойно и конструктивно).
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Счастливая пара. Фото: freepik

Хороший брак — это постоянная работа обоих партнеров и взаимоуважение друг к другу. Нужно всегда ценить чувства, выражать поддержку и вместе двигаться к общей цели.

Ранее психолог назвала главные секреты крепких отношений.

Также мы сообщали, как понять, что ваши отношения не здоровы и нужно что-то менять.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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