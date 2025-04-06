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Ни одна пара не выдержит долго — если не будет делать этого

6 апреля 2025 10:36
Юлия Костянецкая - Редактор
Привычки, которые спасут любые отношения — иначе развод
Парень целует свою девушку. Фото: Freepik
Юлия Костянецкая - Редактор

Все мечтали об отношениях, которые выдерживают все: взлеты, падения, обиды, молчание, переезды, даже кто будет мыть посуду после ужина. Но такие пары существуют. И, как оказалось, у них есть несколько секретов, о которых молчат, будто это что-то очень интимное. На самом же деле все проще, чем кажется — всего три привычки помогают сохранить любовь живой даже спустя годы.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Не ложиться спать с обидой

Да, иногда хочется просто накрыться одеялом с головой и молчать, потому что "он опять не помыл тарелку". Но те, кто по-настоящему дорожит друг другом, всегда стараются решить конфликт до сна. Даже если не получается помириться полностью, они по крайней мере говорят: "Я тебя люблю, и мы разберемся". Засыпать с камнем в душе — как пить сломанный кофе: горько и бесполезно.

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Пара в гармонии. Фото: Freepik

Разговаривать, а не догадываться

Очень часто мы ждем, что другой человек "сам поймет". Но нет — никто не читает мысли, даже самый близкий партнер. Пары, которые не теряют связи, всегда говорят. Обо всем: что их радует, что огорчает, что болит, что вызывает сомнение. И даже о глупостях: о новом фильме, любимом супе или сне, в котором партнер был слоном. Так строится доверие. Не умалчивать — вот что действительно спасает отношения.

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Счастливая пара. Фото: Freepik

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Романтика не умирает, если ее не прятать. Пары, которые держатся друг за друга долгие годы, не забывают о простых вещах — провести вечер вдвоем, как когда-то в самом начале. Раз в неделю — кино, прогулка, новый ресторан, или просто какао дома под одеялом. Главное быть "вместе" не только физически, но и эмоционально.

Ранее мы писали о том, по какой мелочи можно понять, любит ли вас партнер.

Также мы сообщали причину, по которой мужчины выбирают себе старших женщин.

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10:35 Гривна, доллар и зарплата — как менялась минималка в Украине

10:31 В Киеве в результате атаки погиб человек, — КГВА

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

10:30 Бринк отреагировала на ракетную атаку на Киев и упомянула РФ

10:18 Одесситы остались без света - в чем причина

10:08 На Буковине судили военного за помощь уклонистам — решение

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