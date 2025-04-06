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Цього вони не прощають — що не варто казати чоловікам

6 квітня 2025 07:40
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Що чоловік ніколи не пробачить жінці — навіть через роки
Жінка дошкуляє чоловіку. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Нерідко у стосунках може ображати свого партнера жінка. Вона свідомо або ненавмисне маніпулює, знецінює або ж емоційно тисне на чоловіка.

Новини.LIVE розповість, які фрази категорично не можна казати чоловікам.

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Токсичні фрази, які не можна казати чоловікам 

Проявляти пасивну агресію

Використовуючи таку фразу, жінки проявляють пасивну агресію. Таким чином вони грають в мовчанки та змушують чоловіків вгадувати, чому ті образились. Однак такі фрази та дії — погана ознака, яка свідчить про неадекватність та дитячу позицію жінки. Дорослі люди розв'язують питання через діалог та обговорення проблем, а не їх замовчування. 

Токсичні фрази, які не можна говорити чоловікам
Жінка кричить на чоловіка. Фото: freepik

Знецінювати емоції чоловіка

Чоловіки мають право на емоції, тому ігнорувати їхні переживання та наголошувати, що "мужики не повинні плакати чи розкисати" — неправильне рішення. 

Маніпулювати почуттями

Часто жінки використовують фразу "Якби ти мене по-справжньому любив", що є класичною маніпуляцією. Таким чином людина переплітає почуття партнера зі своїми проханнями та вигодами. Однак вони не мають нічого спільного. 

Що не можна говорити жінкам чоловікам
Жінка кричить на чоловіка. Фото: freepik

Знецінювати намагання

Найгіршу фразу, яку може сказати жінка до свого партнера: "Ти не чоловік". Це дуже боляче слухати і чоловік може просто піти. Проте дратівливий чоловік може і не стриматися. 

Якщо ви говорите ці фрази своєму чоловіку, варто перестати це робити, аби зберегти стосунки. Головне — це повага та підтримка, а не образи та знецінення. 

Раніше ми писали, які фрази від своєї жінки хоче почути кожен чоловік

Також ми повідомляли, як поводяться люди, які не хочуть стосунків

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08:00 У Києві через атаку розгорілися пожежі — в ДСНС показали кадри

07:39 Росія вдарила авіабомбою по багатоповерхівці в Куп'янську — фото

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