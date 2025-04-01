Стосунки стануть міцнішими, якщо казати чоловіку ці фрази

Щаслива пара обіймається. Фото: freepik

Обидва партнери повинні працювати над стосунками та приділяти одне одному увагу. Чоловіки теж хочуть чути в свою адресу приємні слова та відчувати прихильність від жінки.

Новини.LIVE розповість, які фрази хоче почути кожен чоловік.

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"Люблять вухами" не лише жінки, чоловікам теж дуже приємно, коли їхня кохана хвалить його та каже усілякі приємні речі. Обов'язково потрібно висловлювати своє захоплення та позитивно реагувати на їхні вчинки чи важливі рішення.

Щаслива пара на побаченні. Фото: freepik

Таким чином це буде заохочувати чоловіка ставати кращим партнером та проявляти свої кращі риси. Крім того, ці фрази "прив'яжуть" вашого партнера, головне, казати це щиро. Ось потрібні фрази:

Я пишаюся тобою;

Ти — справжній чоловік;

Ти — мій герой;

Поруч з тобою я спокійна;

Я в тебе вірю;

Ти для мене найкращий;

Не уявляю, щоб я без тебе робила;

Просто будь зі мною;

Лише ти мене розумієш;

Ти дуже ніжний;

Без тебе я б не впоралася;

Я щаслива, що ти є в моєму житті.

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Мені самотньо без тебе;

Мені дуже тебе не вистачає;

Не можу дочекатися, коли ми зустрінемось;

Хочу до тебе в обійми;

Без тебе дуже сумую.

Щаслива пара. Фото: freepik

На перший погляд, дуже прості фрази, але допоможуть покращити ваші стосунки та проявити своє захоплення чоловіком. За даними психологів, чоловіки перш за все люблять свій стан поруч з жінкою і хочуть відчувати себе героями. Тому, варто дати їм це відчуття, але не перестаратися, щоб все мало щирий вигляд.

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