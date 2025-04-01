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Фразы, которые хочет услышать каждый мужчина — вы удивитесь

1 апреля 2025 11:45
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Отношения станут крепче, если говорить мужчине эти фразы
Счастливая пара обнимается. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Оба партнера должны работать над отношениями и уделять друг другу внимание. Мужчины тоже хотят слышать в свой адрес приятные слова и чувствовать привязанность от женщины.

Новини.LIVE расскажет, какие фразы хочет услышать каждый мужчина.

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"Любят ушами" не только женщины, мужчинам тоже очень приятно, когда их любимая хвалит его и говорит всякие приятные вещи. Обязательно нужно выражать свое восхищение и положительно реагировать на их поступки или важные решения.

Що важливо говорити своєму чоловіку
Счастливая пара на свидании. Фото: freepik

Таким образом это будет поощрять мужчину становиться лучшим партнером и проявлять свои лучшие черты. Кроме того, эти фразы "привяжут" вашего партнера, главное, говорить это искренне. Вот нужные фразы:

  • Я горжусь тобой;
  • Ты — настоящий мужчина;
  • Ты — мой герой;
  • Рядом с тобой я спокойна;
  • Я верю в тебя;
  • Ты для меня самый лучший;
  • Я не представляю, что бы я без тебя делала;
  • Просто будь со мной;
  • Ты единственный, кто меня понимает;
  • Ты очень нежный;
  • Без тебя я бы не справилась;
  • Я счастлива, что ты есть в моей жизни.

Что стоит говорить мужчине в разлуке

  • Мне одиноко без тебя;
  • Мне очень тебя не хватает;
  • Не могу дождаться, когда мы встретимся;
  • Хочу к тебе в объятья;
  • Без тебя очень скучаю.
Які фрази хоче почути кожен чоловік
Счастливая пара. Фото: freepik

На первый взгляд, очень простые фразы, но помогут улучшить ваши отношения и проявить свое восхищение мужчиной. По данным психологов, мужчины прежде всего любят свое состояние рядом с женщиной и хотят чувствовать себя героями. Поэтому, стоит дать им это ощущение, но не переусердствовать, чтобы все имело искренний вид.

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11:22 Безопасность одесских портов — главная цель морского перемирия

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