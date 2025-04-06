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Этого они не прощают — что не стоит говорить мужчинам

6 апреля 2025 07:40
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Что мужчина никогда не простит женщине — даже спустя годы
Женщина донимает мужчину. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Нередко в отношениях может оскорблять своего партнера женщина. Она сознательно или неумышленно манипулирует, обесценивает или эмоционально давит на мужчину.

Новини.LIVE расскажет, какие фразы категорически нельзя говорить мужчинам.

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Токсичные фразы, которые нельзя говорить мужчинам

Проявлять пассивную агрессию

Используя такую фразу, женщины проявляют пассивную агрессию. Таким образом они играют в молчанки и заставляют мужчин угадывать, почему те обиделись. Однако такие фразы и действия — плохой признак, который свидетельствует о неадекватности и детской позиции женщины. Взрослые люди решают вопросы через диалог и обсуждение проблем, а не их замалчивание.

Токсичні фрази, які не можна говорити чоловікам
Женщина кричит на мужчину. Фото: freepik

Обесценивать эмоции мужчины

Мужчины имеют право на эмоции, поэтому игнорировать их переживания и подчеркивать, что "мужики не должны плакать или раскисать" — неправильное решение.

Манипулировать чувствами

Часто женщины используют фразу "Если бы ты меня по-настоящему любил", что является классической манипуляцией. Таким образом человек переплетает чувства партнера со своими просьбами и выгодами. Однако они не имеют ничего общего.

Що не можна говорити жінкам чоловікам
Женщина кричит на мужчину. Фото: freepik

Обесценивать попытки

Худшую фразу, которую может сказать женщина своему партнеру: "Ты не мужчина". Это очень больно слушать и мужчина может просто уйти. Однако раздражительный мужчина может и не сдержаться.

Если вы говорите эти фразы своему мужу, стоит перестать это делать, чтобы сохранить отношения. Главное — это уважение и поддержка, а не оскорбления и обесценивание.

Ранее мы писали, какие фразы от своей женщины хочет услышать каждый мужчина.

Также мы сообщали, как ведут себя люди, которые не хотят отношений.

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07:21 Ракетная атака на Киев — количество пострадавших возросло

07:07 В Украине увеличился средний возраст — Минсоцполитики

06:45 Доплаты для украинок 60+ — на что рассчитывать в 2025

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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