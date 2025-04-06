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Любить чи ні — це можна зрозуміти по одній дрібниці

6 квітня 2025 06:33
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Говорить красиво, але чи справді кохає — як перевірити
Закохана пара. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Закохані часто називають одне одного милими прізвиськами, аби висловити свої почуття та тепло. Ласкаві звертання роблять партнерів щасливішими, а також свідчать про їхнє ставлення.

Новини.LIVE розповість, що означають прізвиська, якими закохані називають одне одного. 

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Що означають прізвиська, якими називає вас коханий

Поспілкувавшись з психологами, ми проаналізували, що означають різні пестливі назви, якими закохані називають одне одного. Як з'ясувалося, є випадки, коли певні прізвиська — це тривожний сигнал, що у ваших стосунках не все добре. 

Як називати кохану людину
Щаслива закохана пара. Фото: freepik

Милі тваринки

Якщо ваша половинка називає вас "котиками", "зайчиками" чи іншими прізвиськами, це свідчить про прізвиська з дитинства. Людина почувається комфортно і захищено поруч зі своїм партнером. А такі милі назви свідчать про сильну любов та щирі почуття. 

Великі і малі звірі

Те, яким самим звіром вас називають, теж має значення. До прикладу, "моє кошенятко" та "моя кішечка" — це зовсім різні історії, адже кошеня — це тваринка, про яку хочеться піклуватися і вона викликає своєрідну жалість. Водночас кішечка — це показник пристрасті та бажання своєї партнерки. 

Якщо коханий називає вас "курчатко", швидше за все він нагадує вам про слабкості та залежність від нього. А "їжачок" демонструє не розв'язані питання чи болючі теми. 

Що означають прізвиська, якими вас називає коханий
Щасливі хлопець та дівчина. Фото: freepik

Звернення по прізвищу чи по батькові

Звернення до своєї половинки по прізвищу чи по батькові свідчить про те, що ваш партнер, можливо навіть і неусвідомлено, потребує дистанціюватися від вас. Також це говорить про більше ділову та офіційну, ніж романтичну атмосферу в стосунках. Однак, якщо таке трапляється у присутності інших людей, таким чином ваш партнер хоче підкреслити ваш соціальний статус. 

Психологи кажуть, що пари, де присутні ніжні прізвиська, щасливіші, ніж ті, в кого цього немає. Завдяки пестливим та ніжним назвам люди створюють свій "внутрішній світ", який належить лише їм. 

Раніше ми писали, як найчастіше партнери називають одне одного

Також ми повідомляли, як зрозуміти, що з вами не той партнер

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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