Говорить красиво, але чи справді кохає — як перевірити

Закохана пара. Фото: freepik

Закохані часто називають одне одного милими прізвиськами, аби висловити свої почуття та тепло. Ласкаві звертання роблять партнерів щасливішими, а також свідчать про їхнє ставлення.

Новини.LIVE розповість, що означають прізвиська, якими закохані називають одне одного.

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Що означають прізвиська, якими називає вас коханий

Поспілкувавшись з психологами, ми проаналізували, що означають різні пестливі назви, якими закохані називають одне одного. Як з'ясувалося, є випадки, коли певні прізвиська — це тривожний сигнал, що у ваших стосунках не все добре.

Щаслива закохана пара. Фото: freepik

Милі тваринки

Якщо ваша половинка називає вас "котиками", "зайчиками" чи іншими прізвиськами, це свідчить про прізвиська з дитинства. Людина почувається комфортно і захищено поруч зі своїм партнером. А такі милі назви свідчать про сильну любов та щирі почуття.

Великі і малі звірі

Те, яким самим звіром вас називають, теж має значення. До прикладу, "моє кошенятко" та "моя кішечка" — це зовсім різні історії, адже кошеня — це тваринка, про яку хочеться піклуватися і вона викликає своєрідну жалість. Водночас кішечка — це показник пристрасті та бажання своєї партнерки.

Якщо коханий називає вас "курчатко", швидше за все він нагадує вам про слабкості та залежність від нього. А "їжачок" демонструє не розв'язані питання чи болючі теми.

Щасливі хлопець та дівчина. Фото: freepik

Звернення по прізвищу чи по батькові

Звернення до своєї половинки по прізвищу чи по батькові свідчить про те, що ваш партнер, можливо навіть і неусвідомлено, потребує дистанціюватися від вас. Також це говорить про більше ділову та офіційну, ніж романтичну атмосферу в стосунках. Однак, якщо таке трапляється у присутності інших людей, таким чином ваш партнер хоче підкреслити ваш соціальний статус.

Психологи кажуть, що пари, де присутні ніжні прізвиська, щасливіші, ніж ті, в кого цього немає. Завдяки пестливим та ніжним назвам люди створюють свій "внутрішній світ", який належить лише їм.

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