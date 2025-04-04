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Емоції передаються, як вірус — висновки психологів

4 квітня 2025 07:25
Юлія Костянецька - Редактор
Що таке емоційне зараження — як воно працює
Дівчата сміються. Фото: Freepik
Юлія Костянецька - Редактор

Ви коли-небудь помічали, як легко можете підхопити настрій іншої людини? Хтось сміється і вам стає весело. Хтось починає панікувати і ви вже теж неспокійні. Це не магія, це психологічне явище під назвою емоційне зараження. Ваш стан змінюється просто тому, що поруч хтось відчуває щось інше.

Американська психологиня Елейн Хатфілд пояснює цей процес у два кроки.

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Яким чином можуть передаватись емоції

Крок перший — ви автоматично наслідуєте поведінку іншої людини: посміхаєтесь у відповідь, нахиляєтесь у той самий бік, навіть дихаєте з подібним ритмом.
Крок другий — ваша емоція змінюється, бо тіло "повідомляє" мозку, що відчуває. Посміхаєтесь — почуваєтесь щасливішими. Насупились — настрій псується.

І не обов’язково бути поруч. Емоційне зараження може працювати й через екран. Ви читаєте допис у соцмережі, бачите, як хтось злиться або радіє і ці емоції починають впливати на вас. Люди передають свій стан навіть через текст: стиль написання, смайлики, велика кількість знаків оклику — усе це "емоційні маркери".

Люди можуть передавати свій емоційний стан один одному
Щаслива пара. Фото: Freepik

При цьому емоційне зараження не те саме, що емпатія. Емпатія — це коли ви розумієте емоції іншої людини, але залишаєтесь при собі. А зараження — це коли ви автоматично переймаєте її стан, навіть не усвідомлюючи цього.

Деякі науковці вважають, що цей процес відбувається несвідомо. Інші кажуть про те, що це результат соціального порівняння: ви дивитесь на інших, щоб зрозуміти, як "правильно" реагувати в певній ситуації.

Велика ймовірність емоційного зараження
Пара в одному светрі на двох. Фото: Freepik

Так чи інакше, це явище частина нашого життя. І якщо ви коли-небудь сміялися, хоча нічого смішного не відбувалося, або сумували без чіткої причини — можливо, ви просто підхопили чиюсь емоцію.

Раніше ми писали про те, як швидко можна підняти собі настрій.

Також ми повідомляли про одне з найголовніших токсичних правил перфекціоніста.

психологія емоції цікаві факти психіка настрій

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08:19 РФ дронами атакувала Дніпро — в ОВА показали фото наслідків

08:15 Ціни невпинно ростуть — де в Україні можна вигідно купити житло

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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