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Чому настрій може різко змінюватися — неочевидні причини

30 березня 2025 19:19
Юлія Костянецька - Редактор
Причини частих перепадів настрою — що варто знати про себе
Дівчина приховала свої емоції. Фото: Freepik
Юлія Костянецька - Редактор

Настрій може бути мінливим. Здається, щойно сміялися, а через годину вже сумно або все дратує. Такі різкі стрибки емоцій — це і є перепади настрою. Вони можуть бути легкими та майже непомітними, а можуть вибивати з колії і впливати на повсякденне життя.

Інформацією з цього приводу поділилась клініка нейромодуляції мозку.

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Чому трапляються перепади настрою

Причин купа:

  • стрес на роботі або вдома;
  • зміни в гормонах (особливо в певні періоди життя);
  • відсутність нормального сну;
  • вплив деяких ліків;
  • рівень цукру в крові;
  • навіть просто темперамент, з яким народилися.

Але іноді за перепадами стоїть щось серйозніше — психічні або фізичні розлади. Наприклад:

Біполярний розлад

Це коли людина переходить від ейфорії до повної апатії. І це не примха, а стан, який дійсно впливає на якість життя. Є різні типи біполярного розладу, і для кожного характерні свої "гойдалки" настрою.

Пограничний розлад особистості

Тут теж все непросто: емоції змінюються дуже швидко, ставлення до людей — теж. То хтось здається найріднішим, то викликає лють. Такі коливання часто призводять до непорозумінь у стосунках і внутрішнього хаосу.

Причин у перепадах настрою може бути багато
Паніка у дівчини. Фото: Freepik

Депресія

Багато хто думає, що депресія — це лише про смуток. Насправді вона може проявлятися як роздратування, зниження інтересу до всього, проблеми зі сном, харчуванням і навіть фізичним болем.

Інші розлади

Проблеми з настроєм можуть виникати і при інших станах: шизофренії, ПТСР, СДУГ. Особливо важко розрізнити СДУГ і біполярний розлад — в обох є імпульсивність, активність, труднощі зі сном.

Звички теж мають значення

Мало спите, багато кави або енергетиків, життя в режимі "нон-стоп" — усе це може виводити вас із рівноваги. Навіть якщо здається, що ви все контролюєте, тіло і мозок можуть думати інакше.

Наше ментальне здоров'я мають важливе значення
Дівчина в гармонії з собою. Фото: Freepik

Ліки

Неочікувано, але деякі препарати можуть впливати на емоції. Наприклад, стероїди або певні засоби від акне. Якщо помічаєте зміни в настрої після початку прийому ліків — не мовчіть. Краще обговорити це з лікарем, щоб знайти інший варіант або змінити дозування.

Якщо розуміти, чому виникають перепади настрою, легше впоратись із ними. Можливо, вистачить трохи змінити спосіб життя. А можливо, варто звернутись до фахівця. У будь-якому випадку — не ігноруйте сигнали свого організму. Ваш емоційний стан важливий.

Раніше ми писали про те, чому варто позбавитись синдрому самозванця.

Також ми повідомляли, чому соцмережі мають часто негативний вплив на наш психологічний стан.

психологія стрес емоції настрій поради психолога

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18:32 Виїзд за кордон — чому можуть не впустити в Молдову та Румунію

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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