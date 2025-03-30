Причини частих перепадів настрою — що варто знати про себе

Дівчина приховала свої емоції. Фото: Freepik

Настрій може бути мінливим. Здається, щойно сміялися, а через годину вже сумно або все дратує. Такі різкі стрибки емоцій — це і є перепади настрою. Вони можуть бути легкими та майже непомітними, а можуть вибивати з колії і впливати на повсякденне життя.

Інформацією з цього приводу поділилась клініка нейромодуляції мозку.

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Причин купа:

стрес на роботі або вдома;

зміни в гормонах (особливо в певні періоди життя);

відсутність нормального сну;

вплив деяких ліків;

рівень цукру в крові;

навіть просто темперамент, з яким народилися.

Але іноді за перепадами стоїть щось серйозніше — психічні або фізичні розлади. Наприклад:

Біполярний розлад

Це коли людина переходить від ейфорії до повної апатії. І це не примха, а стан, який дійсно впливає на якість життя. Є різні типи біполярного розладу, і для кожного характерні свої "гойдалки" настрою.

Пограничний розлад особистості

Тут теж все непросто: емоції змінюються дуже швидко, ставлення до людей — теж. То хтось здається найріднішим, то викликає лють. Такі коливання часто призводять до непорозумінь у стосунках і внутрішнього хаосу.

Паніка у дівчини. Фото: Freepik

Депресія

Багато хто думає, що депресія — це лише про смуток. Насправді вона може проявлятися як роздратування, зниження інтересу до всього, проблеми зі сном, харчуванням і навіть фізичним болем.

Інші розлади

Проблеми з настроєм можуть виникати і при інших станах: шизофренії, ПТСР, СДУГ. Особливо важко розрізнити СДУГ і біполярний розлад — в обох є імпульсивність, активність, труднощі зі сном.

Звички теж мають значення

Мало спите, багато кави або енергетиків, життя в режимі "нон-стоп" — усе це може виводити вас із рівноваги. Навіть якщо здається, що ви все контролюєте, тіло і мозок можуть думати інакше.

Дівчина в гармонії з собою. Фото: Freepik

Ліки

Неочікувано, але деякі препарати можуть впливати на емоції. Наприклад, стероїди або певні засоби від акне. Якщо помічаєте зміни в настрої після початку прийому ліків — не мовчіть. Краще обговорити це з лікарем, щоб знайти інший варіант або змінити дозування.

Якщо розуміти, чому виникають перепади настрою, легше впоратись із ними. Можливо, вистачить трохи змінити спосіб життя. А можливо, варто звернутись до фахівця. У будь-якому випадку — не ігноруйте сигнали свого організму. Ваш емоційний стан важливий.

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