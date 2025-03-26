Синдром самозванця — що це таке і як із ним боротися

Чоловік, який сам себе критикує. Фото: freepik

Чимало людей піддають себе самокритиці та вважають, що недостатньо досягли в цьому житті. Така щедра демотивація може мати різні причини та негативні наслідки, але найпоширеніша — синдром самозванця.

Новини.LIVE розповість про синдром самозванця та як з ним боротись.

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Синдром самозванця

У 2023 році в Executive Development Network провели дослідження серед 5000 респондентів, аби з'ясувати, скільки людей стикаються з синдромом самозванця. Результати показали, що таку проблему мають 66% покоління Z i 58% міленіалів. 72% з них вважають, що це заважає їм працювати, а 43% відчувають це принаймні один раз на тиждень.

Люди з цим синдромом сумніваються у своїх досягненнях і бояться, що їх викриють як недостатньо компетентну, навіть якщо вона має докази власного успіху.

Чоловік з маскою. Фото: freepik

Зазвичай синдром самозванця можна визначити за кількома ознаками:

знецінення своїх досягнень (здається, що успіхи випадкові, а не результат твоєї праці);

порівняння з іншими (відчуття, що всі навколо розумніші та кращі);

страх "викриття" (здається, що люди рано чи пізно зрозуміють, що ти недостатньо компетентний);

перфекціонізм (прагнення зробити все ідеально, інакше здається, що це провал);

недооцінка своїх знань та навичок (навіть якщо інші визнають ваші успіхи, ви все одно у собі сумніваєтесь).

За даними психологів, цей синдром може виникати у студентів, творчих людей або підприємців, загалом у будь-кого, хто має високі амбіції та боїться не виправдати очікування.

Як позбутися синдрому самозванця

Опирайтеся на факти. Вам потрібно шукати підтвердження своїх успіхів та завжди опиратися на факти. До прикладу, на роботі ви виконуєте завдання, а кожні пів року чи рік, керівництво робить звіти та характеристики на кожного працівника. Переглядайте цей документ, де вас хвалять і опирайтесь на ці об'єктивні факти.

Не порівнюйте себе з іншими. Поки ви будете порівнювати себе з іншими, доти буде процвітати синдром самозванця.

Засмучена дівчина. Фото: freepik

Працюйте над впевненістю в собі. Чим більше ви робите, тим більше переконуєтеся у своїх силах. Дійте, навіть якщо сумніваєтесь.

Радійте своїм досягненням та записуйте їх. Записуйте свої успіхи, навіть маленькі. Це допоможе побачити, що ви дійсно багато чого досягли завдяки своїм зусиллям.

Приймайте компліменти та похвалу. Не відмахуйтесь, коли вам кажуть, що ви щось дуже добре зробили. Просто подякуйте та порадійте за себе.

Деколи синдром самозванця може навіть стимулювати людину до саморозвитку та самовдосконалення. Однак надмірна самокритика негативно впливає на психологічний та навіть фізичний стан людини.

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