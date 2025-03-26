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Мне повезло — что такое синдром самозванца и как с ним бороться

26 марта 2025 19:19
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Синдром самозванца — что это такое и как с ним бороться
Мужчина, который сам себя критикует. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Многие люди подвергают себя самокритике и считают, что недостаточно достигли в этой жизни. Такая щедрая демотивация может иметь разные причины и негативные последствия, но самая распространенная — синдром самозванца.

Новини.LIVE расскажет о синдроме самозванца и как с ним бороться.

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Синдром самозванца

В 2023 году в Executive Development Network провели исследование среди 5000 респондентов, чтобы выяснить, сколько людей сталкиваются с синдромом самозванца. Результаты показали, что такую проблему имеют 66% поколения Z и 58% миллениалов. 72% из них считают, что это мешает им работать, а 43% испытывают это по крайней мере один раз в неделю.

Люди с этим синдромом сомневаются в своих достижениях и боятся, что их разоблачат как недостаточно компетентных, даже если у них есть доказательства собственного успеха.

Як розпізнати синдром самозванця
Человек с маской. Фото: freepik

Обычно синдром самозванца можно определить по нескольким признакам:

  • обесценивание своих достижений (кажется, что успехи случайны, а не результат твоего труда);
  • сравнение с другими (ощущение, что все вокруг умнее и лучше);
  • страх "разоблачения" (кажется, что люди рано или поздно поймут, что ты недостаточно компетентен);
  • перфекционизм (стремление сделать все идеально, иначе кажется, что это провал);
  • недооценка своих знаний и навыков (даже если другие признают ваши успехи, вы все равно в себе сомневаетесь).

По данным психологов, этот синдром может возникать у студентов, творческих людей или предпринимателей, в общем у любого, кто имеет высокие амбиции и боится не оправдать ожидания.

Как избавиться от синдрома самозванца

Опирайтесь на факты. Вам нужно искать подтверждение своих успехов и всегда опираться на факты. К примеру, на работе вы выполняете задачи, а каждые полгода или год, руководство делает отчеты и характеристики на каждого работника. Смотрите этот документ, где вас хвалят и опирайтесь на эти объективные факты.

Не сравнивайте себя с другими. Пока вы будете сравнивать себя с другими, до тех пор будет процветать синдром самозванца.

Що таке синдром самозванця
Расстроенная девушка. Фото: freepik

Работайте над уверенностью в себе. Чем больше вы делаете, тем больше убеждаетесь в своих силах. Действуйте, даже если сомневаетесь.

Радуйтесь своим достижениям и записывайте их. Записывайте свои успехи, даже маленькие. Это поможет увидеть, что вы действительно многого достигли благодаря своим усилиям.

Принимайте комплименты и похвалу. Не отмахивайтесь, когда вам говорят, что вы что-то очень хорошо сделали. Просто поблагодарите и порадуйтесь за себя.

Иногда синдром самозванца может даже стимулировать человека к саморазвитию и самосовершенствованию. Однако чрезмерная самокритика негативно влияет на психологическое и даже физическое состояние человека.

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