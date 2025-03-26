Синдром самозванца — что это такое и как с ним бороться

Мне повезло — что такое синдром самозванца и как с ним бороться
Многие люди подвергают себя самокритике и считают, что недостаточно достигли в этой жизни. Такая щедрая демотивация может иметь разные причины и негативные последствия, но самая распространенная — синдром самозванца.
Новини.LIVE расскажет о синдроме самозванца и как с ним бороться.
Синдром самозванца
В 2023 году в Executive Development Network провели исследование среди 5000 респондентов, чтобы выяснить, сколько людей сталкиваются с синдромом самозванца. Результаты показали, что такую проблему имеют 66% поколения Z и 58% миллениалов. 72% из них считают, что это мешает им работать, а 43% испытывают это по крайней мере один раз в неделю.
Люди с этим синдромом сомневаются в своих достижениях и боятся, что их разоблачат как недостаточно компетентных, даже если у них есть доказательства собственного успеха.
Обычно синдром самозванца можно определить по нескольким признакам:
- обесценивание своих достижений (кажется, что успехи случайны, а не результат твоего труда);
- сравнение с другими (ощущение, что все вокруг умнее и лучше);
- страх "разоблачения" (кажется, что люди рано или поздно поймут, что ты недостаточно компетентен);
- перфекционизм (стремление сделать все идеально, иначе кажется, что это провал);
- недооценка своих знаний и навыков (даже если другие признают ваши успехи, вы все равно в себе сомневаетесь).
По данным психологов, этот синдром может возникать у студентов, творческих людей или предпринимателей, в общем у любого, кто имеет высокие амбиции и боится не оправдать ожидания.
Как избавиться от синдрома самозванца
Опирайтесь на факты. Вам нужно искать подтверждение своих успехов и всегда опираться на факты. К примеру, на работе вы выполняете задачи, а каждые полгода или год, руководство делает отчеты и характеристики на каждого работника. Смотрите этот документ, где вас хвалят и опирайтесь на эти объективные факты.
Не сравнивайте себя с другими. Пока вы будете сравнивать себя с другими, до тех пор будет процветать синдром самозванца.
Работайте над уверенностью в себе. Чем больше вы делаете, тем больше убеждаетесь в своих силах. Действуйте, даже если сомневаетесь.
Радуйтесь своим достижениям и записывайте их. Записывайте свои успехи, даже маленькие. Это поможет увидеть, что вы действительно многого достигли благодаря своим усилиям.
Принимайте комплименты и похвалу. Не отмахивайтесь, когда вам говорят, что вы что-то очень хорошо сделали. Просто поблагодарите и порадуйтесь за себя.
Иногда синдром самозванца может даже стимулировать человека к саморазвитию и самосовершенствованию. Однако чрезмерная самокритика негативно влияет на психологическое и даже физическое состояние человека.
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