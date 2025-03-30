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Почему настроение может резко меняться — неочевидные причины

30 марта 2025 19:19
Юлия Костянецкая - Редактор
Причины частых перепадов настроения — что стоит знать о себе
Девушка скрыла свои эмоции. Фото: Freepik
Юлия Костянецкая - Редактор

Настроение может быть переменчивым. Кажется, только что смеялись, а через час уже грустно или все раздражает. Такие резкие скачки эмоций — это и есть перепады настроения. Они могут быть легкими и почти незаметными, а могут выбивать из колеи и влиять на повседневную жизнь.

Информацией по этому поводу поделилась клиника нейромодуляции мозга.

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Почему случаются перепады настроения

Причин куча:

  • стресс на работе или дома;
  • изменения в гормонах (особенно в определенные периоды жизни);
  • отсутствие нормального сна;
  • влияние некоторых лекарств;
  • уровень сахара в крови;
  • даже просто темперамент, с которым родились.

Но иногда за перепадами стоит нечто более серьезное — психические или физические расстройства. Например:

Биполярное расстройство

Это когда человек переходит от эйфории к полной апатии. И это не прихоть, а состояние, которое действительно влияет на качество жизни. Есть разные типы биполярного расстройства, и для каждого характерны свои "качели" настроения.

Пограничное расстройство личности

Здесь тоже все непросто: эмоции меняются очень быстро, отношение к людям — тоже. То кто-то кажется самым родным, то вызывает ярость. Такие колебания часто приводят к недоразумениям в отношениях и внутреннему хаосу.

Причин у перепадах настрою може бути багато
Паника у девушки. Фото: Freepik

Депрессия

Многие думают, что депрессия — это лишь о грусти. На самом деле она может проявляться как раздражение, снижение интереса ко всему, проблемы со сном, питанием и даже физической болью.

Другие расстройства

Проблемы с настроением могут возникать и при других состояниях: шизофрении, ПТСР, СДВГ. Особенно трудно различить СДВГ и биполярное расстройство — в обоих есть импульсивность, активность, трудности со сном.

Привычки тоже имеют значение

Мало спите, много кофе или энергетиков, жизнь в режиме "нон-стоп" — все это может выводить вас из равновесия. Даже если кажется, что вы все контролируете, тело и мозг могут думать иначе.

Наше ментальне здоров'я мають важливе значення
Девушка в гармонии с собой. Фото: Freepik

Лекарство

Неожиданно, но некоторые препараты могут влиять на эмоции. Например, стероиды или определенные средства от акне. Если замечаете изменения в настроении после начала приема лекарств — не молчите. Лучше обсудить это с врачом, чтобы найти другой вариант или изменить дозировку.

Если понимать, почему возникают перепады настроения, легче справиться с ними. Возможно, хватит немного изменить образ жизни. А возможно, стоит обратиться к специалисту. В любом случае — не игнорируйте сигналы своего организма. Ваше эмоциональное состояние важно.

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психология стресс эмоции настроение советы психолога

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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