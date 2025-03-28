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Як емоції впливають на стан волосся — несподіваний факт

28 березня 2025 09:30
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Що відбувається з волоссям під час стресу — пояснення експерта
Поганий стан волосся у дівчини. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

​Емоційний стан людини безпосередньо впливає на психологічне та фізичне здоров'я. Однак чи пов'язували ви коли-небудь це з виглядом та станом вашого волосся? Хронічний стрес, тривога та емоційне вигорання може спричинити безліч проблем з волоссям. 

Психолог Юлія Антонова розповіла в Instagram, чому так відбувається. 

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Що трапляється з волоссям через стрес 

Антонова пояснила, що тривалий стрес може порушити ріст волосся через гормональний дисбаланс. Оскільки емоції мають тісний зв’язок із фізіологією, то і волосся не є винятком.

"Під час стресу чи сильних переживань організм виробляє надлишкову кількість кортизолу та інших гормонів, які порушують кровообіг у шкірі голови. Це знижує доступ кисню і поживних речовин до волосяних фолікулів, що може спричиняти випадіння волосся або уповільнення його росту", — розповіла психолог. 

Що трапляється з волоссям через стрес
Поганий стан волосся. Фото: freepik

Емоційний стрес в жінок часто може призвести до передчасного переходу волосся у фазу випадіння. Крім того, під час тривоги чи депресії люди часто нехтують доглядом за волоссям, що негативно позначається на його стані.​

Як зберегти стан волосся

На думку Юлії Антонової, потрібно дбати про свій емоційний стан, регулярно відпочивати і обов'язково звернутися до фахівця, коли помітили проблему з волосся. Також психолог радить:

  • забезпечити регулярний 7-8 годинний сон. Таким чином можна стабілізувати рівень гормонів в організмі; 
  • витратити 5 хвилини на медитацію або дихальні вправи одразу після пробудження;
  • збалансовано харчуватися. Організму необхідні вітаміни та мікроелементи, особливо білки та залізо;
  • правильний догляд за волоссям. Слід використовувати шампуні та кондиціонери, які підходять для вашого типу волосся, та уникати надмірного використання гарячих інструментів для укладання та тугих зачісок.
Як стрес впливає на стан волосся
Дівчина доглядає за волоссям. Фото: freepik

Турбота про емоційне здоров'я є невід'ємною частиною збереження краси та стану вашого волосся.​ Запам'ятайте, якщо емоційно ви себе почуваєте "не дуже", то не слід дивуватися, коли це буде видно і ззовні. 

Раніше ми писали про дієві поради, як припинити заїдати стрес.

Також ми повідомляли, в який день тижня не можна мити волосся

психологія волосся стрес психологічний стан самопізнання

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