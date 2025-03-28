Что происходит с волосами во время стресса — объяснение эксперта

Плохое состояние волос у девушки. Фото: freepik

Эмоциональное состояние человека непосредственно влияет на психологическое и физическое здоровье. Однако связывали ли вы когда-нибудь это с видом и состоянием ваших волос? Хронический стресс, тревога и эмоциональное выгорание может вызвать множество проблем с волосами.

Психолог Юлия Антонова рассказала в Instagram, почему так происходит.

Читайте также:

Что случается с волосами из-за стресса

Антонова объяснила, что длительный стресс может нарушить рост волос из-за гормонального дисбаланса. Поскольку эмоции имеют тесную связь с физиологией, то и волосы не являются исключением.

"Во время стресса или сильных переживаний организм вырабатывает избыточное количество кортизола и других гормонов, которые нарушают кровообращение в коже головы. Это снижает доступ кислорода и питательных веществ к волосяным фолликулам, что может вызвать выпадение волос или замедление их роста", — рассказала психолог.

Плохое состояние волос. Фото: freepik

Эмоциональный стресс у женщин часто может привести к преждевременному переходу волос в фазу выпадения. Кроме того, во время тревоги или депрессии люди часто пренебрегают уходом за волосами, что негативно сказывается на их состоянии.

Как сохранить состояние волос

По мнению Юлии Антоновой, нужно заботиться о своем эмоциональном состоянии, регулярно отдыхать и обязательно обратиться к специалисту, когда заметили проблему с волосами. Также психолог советует:

обеспечить регулярный 7-8 часовой сон. Таким образом можно стабилизировать уровень гормонов в организме;

потратить 5 минут на медитацию или дыхательные упражнения сразу после пробуждения;

сбалансировано питаться. Организму необходимы витамины и микроэлементы, особенно белки и железо;

правильный уход за волосами. Следует использовать шампуни и кондиционеры, которые подходят для вашего типа волос, и избегать чрезмерного использования горячих инструментов для укладки и тугих причесок.

Девушка ухаживает за волосами. Фото: freepik

Забота об эмоциональном здоровье является неотъемлемой частью сохранения красоты и состояния ваших волос. Запомните, если эмоционально вы себя чувствуете "не очень", то не следует удивляться, когда это будет видно и снаружи.

Ранее мы писали о действенных советах, как прекратить заедать стресс.

Также мы сообщали, в какой день недели нельзя мыть волосы.