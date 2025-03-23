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Міф чи правда — чи дійсно не можна мити волосся в понеділок

23 березня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Не мийте волосся в понеділок — популярні прикмети, що дивують
Дівчина миє волосся. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Багато хто навіть не задумується, але іноді краще трохи зачекати з миттям голови. Усе через давні народні прикмети, які й досі передаються з покоління в покоління. Звичайна, на перший погляд, процедура – миття волосся – теж має свої особливі правила.

Про це пише 24 канал.

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Ще наші бабусі казали, що волосся зберігає енергію людини. Тому його краще не чіпати у певні дні – особливо на початку тижня. Кажуть, якщо помити голову в понеділок, можна "змити" з себе удачу, гроші й навіть зіпсувати свої плани. Люди вірили, що миття голови в понеділок приведе до неприємностей.

Миття волосся виявилось дуже важливим процесом
Дівчина сушить полотенцем волосся. Фото: Freepik

Дівчата раніше спеціально уникали цього дня. Бо жартома говорили: "Сім понеділків поспіль голову помиєш — і кавалери як водою змиються". А заміжні жінки й поготів остерігалися, бо вважали, що це може накликати негаразди в родину.

Ще одна цікава прикмета – не варто мити волосся перед важливими справами: зустрічами, покупками, співбесідою чи іспитом. Мовляв, результат може бути не таким, як хочеться. І навіть якщо в це не дуже вірити, погодьтеся — іноді краще перестрахуватися.

Згідно з прикметою, мити волосся в понеділок не варто
Процес миття волосся. Фото: Freepik

Також у народі вважали, що вечір для миття волосся – не найкращий час. Після заходу сонця пасма стають ніби слабшими, втрачають блиск і можуть більше ламатися. А от ранкове миття дарує волоссю живе сяйво та силу.

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