Зачіска майбутнього — що диктує мода 2025 року

Незвична стрижка. Фото: Freepik

У 2025 році мода на волосся перевертає уявлення про догляд і стиль. Головний тренд — природна текстура. Більше ніякого вирівнювання щодня, ніяких стайлерів та прасок — у моді легка скуйовдженість, натуральні кучері й навіть трохи патлатий вигляд.

Новини.LIVE розповість про цю зачіску білльше.

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Це не про лінь — це про свободу. Волосся вже не повинне бути ідеальним до кожної волосинки. Навпаки — легкий безлад, ніби ти тільки прокинулась і просто пішла у своїх справах, має зараз найбільш стильний вигляд. Саме таке волосся — трохи пухнасте, з природним об'ємом — показують на модних подіумах і в рекламних кампаніях.

Яка нова зачіска опинилась в трендах 2025 року

На останніх показах осінь-зима 2025 стилісти Гарі Гілла взагалі додали ефект "наелектризованого" волосся за допомогою повітряних кульок. Так, це не жарт. Їхня ідея — показати дівчину, яка не хвилюється через кожен завиток. Вона впевнена, жива, справжня — і це видно у всьому, навіть у волоссі.

Те, що ще недавно вважалося неохайністю, сьогодні — головний стиль сезону. І приклад тому — вірусний тренд #PradaHair. Моделі Prada на весняному показі з’явились з розтріпаним, скуйовдженим волоссям, яке викликало фурор у соцмережах.

Але цей тренд не лише про красу. Він має практичний сенс — менше укладання, менше пошкоджень. Волосся оздоровлюється, відновлюється, має живий вигляд. Все більше салонів тепер пропонують м’які процедури для підтримки кучерів, замість хімічного вирівнювання.

Стильна зачіска. Фото з Instagram

Головне — не плутати природність з байдужістю. Кучеряве або хвилясте волосся також потребує любові. Маски, олійки, хороше зволоження — усе це лишається must-have у догляді. Просто тепер це не для того, щоб змусити волосся бути "слухняним", а щоб воно було здоровим і щасливим.

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