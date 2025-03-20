Прическа будущего — что диктует мода 2025 года

Необычная стрижка. Фото: Freepik

В 2025 году мода на волосы переворачивает представление об уходе и стиле. Главный тренд — естественная текстура. Больше никакого выравнивания каждый день, никаких стайлеров и утюжков — в моде легкая взъерошенность, натуральные кудри и даже немного лохматый вид.

Новини.LIVE расскажет об этой прическе больше.

Читайте также:

Это не про лень — это про свободу. Волосы уже не должны быть идеальными до каждой волосинки. Наоборот — легкий беспорядок, будто ты только проснулась и просто пошла по своим делам, выглядит сейчас наиболее стильно. Именно такие волосы — немного пушистые, с естественным объемом — показывают на модных подиумах и в рекламных кампаниях.

Какая новая прическа оказалась в трендах 2025 года

На последних показах осень-зима 2025 стилисты Гари Хилла вообще добавили эффект "наэлектризованных" волос с помощью воздушных шариков. Да, это не шутка. Их идея — показать девушку, которая не волнуется из-за каждого завитка. Она уверенная, живая, настоящая — и это видно во всем, даже в волосах.

То, что еще недавно считалось неряшливостью, сегодня — главный стиль сезона. И пример тому — вирусный тренд #PradaHair. Модели Prada на весеннем показе появились с растрепанными, взъерошенными волосами, которые произвели фурор в соцсетях.

Но этот тренд не только о красоте. Он имеет практический смысл — меньше укладки, меньше повреждений. Волосы оздоравливаются, восстанавливаются, имеют живой вид. Все больше салонов теперь предлагают мягкие процедуры для поддержания кудрей, вместо химического выравнивания.

Стильная прическа. Фото из Instagram

Главное — не путать естественность с равнодушием. Вьющиеся или волнистые волосы также нуждаются в любви. Маски, масла, хорошее увлажнение — все это остается must-have в уходе. Просто теперь это не для того, чтобы заставить волосы быть "послушными", а чтобы они были здоровыми и счастливыми.

Ранее мы писали о том, какие стрижки добавляют возраста и давно не популярны.

Также мы сообщали способы укладки одной стрижки, что популярна последние годы.