Найкращі способи, як приховати жирне волосся за кілька хвилин

Дівчина тримається за волосся. Фото: Freepik

Не хвилюйтеся через жирне коріння — це зовсім не кінець світу. Якщо немає часу на миття волосся, правильна зачіска допоможе мати стильний і доглянутий вигляд. З кількома простими кроками можна створити чудовий вигляд навіть у найнапруженіший день.

Новини.LIVE розповість, які зачіски не тільки приховають проблему з жирним волоссям, а й матимуть стильний та доречний вигляд щодня.

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В першу чергу, щоб зачіска мала охайний вигляд:

Використовуйте сухий шампунь або дитячу присипку для коріння — це поглине зайвий жир і додасть об’єму. Легко начешіть волосся біля коріння — це допоможе підняти їх і створити більш свіжий вигляд. Закріпіть укладку лаком або текстуруючим спреєм — вони збережуть зачіску на цілий день.

Які зачіски допоможуть замаскувати жирне коріння

Високий хвіст

Це класика, яка завжди в тренді. Волосся можна зібрати в гладкий або об’ємний хвіст на маківці. Щоб додати свіжості, перед укладанням застосуй сухий шампунь. Можна ще обмотати гумку пасмом волосся — буде дуже стильний мати вигляд.

Високий хвіст. Фото з Instagram

Низький пучок

Ідеальний варіант для елегантного вигляду. Просто зачешіть волосся назад і зробіть пучок на потилиці. Якщо хочете додати невимушеності, залиште кілька пасом біля обличчя або зробіть легкий начіс.

Низький пучок. Фото з Instagram

Частково зібране волосся

Якщо не хочете повністю прибирати волосся, спробуйте варіант "Half up, half down". Зберіть верхню частину у хвіст або пучок, а нижню залиште розпущеною. Це чудово приховає жирне коріння та додасть легкості.

Зібране волосся. Фото з Instagram

Як ми бачимо, жирне коріння — це не привід залишатися вдома. Правильна зачіска допоможе мати свіжий вигляд навіть після кількох днів без миття голови.

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