Лучшие способы, как скрыть жирные волосы всего за несколько минут

Как быстро скрыть жирные волосы — стильные и простые способы
Не волнуйтесь из-за жирных корней — это вовсе не конец света. Если нет времени на мытье волос, правильная прическа поможет выглядеть стильно и ухоженно. С несколькими простыми шагами можно создать великолепный вид даже в самый напряженный день.
Новини.LIVE расскажет, какие прически не только скроют проблему с жирными волосами, но и будут выглядеть стильно и уместно каждый день.
Какую прическу выбрать для жирных волос
В первую очередь, чтобы прическа имела опрятный вид:
- Используйте сухой шампунь или детскую присыпку для корней — это поглотит лишний жир и придаст объема.
- Легко начешите волосы у корней — это поможет приподнять их и создать более свежий вид.
- Закрепите укладку лаком или текстурирующим спреем — они сохранят прическу на целый день.
Какие прически помогут замаскировать жирные корни
Высокий хвост
Это классика, которая всегда в тренде. Волосы можно собрать в гладкий или объемный хвост на макушке. Чтобы добавить свежести, перед укладкой примени сухой шампунь. Можно еще обмотать резинку прядью волос — будет очень стильно выглядеть.
Низкий пучок
Идеальный вариант для элегантного вида. Просто зачешите волосы назад и сделайте пучок на затылке. Если хотите добавить непринужденности, оставьте несколько прядей возле лица или сделайте легкий начес.
Частично собранные волосы
Если не хотите полностью убирать волосы, попробуйте вариант "Half up, half down". Соберите верхнюю часть в хвост или пучок, а нижнюю оставьте распущенной. Это прекрасно скроет жирные корни и придаст легкости.
Как мы видим, жирные корни — это не повод оставаться дома. Правильная прическа поможет иметь свежий вид даже после нескольких дней без мытья головы.
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