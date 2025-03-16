Лучшие способы, как скрыть жирные волосы всего за несколько минут

Девушка держится за волосы. Фото: Freepik

Не волнуйтесь из-за жирных корней — это вовсе не конец света. Если нет времени на мытье волос, правильная прическа поможет выглядеть стильно и ухоженно. С несколькими простыми шагами можно создать великолепный вид даже в самый напряженный день.

Новини.LIVE расскажет, какие прически не только скроют проблему с жирными волосами, но и будут выглядеть стильно и уместно каждый день.

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Какую прическу выбрать для жирных волос

В первую очередь, чтобы прическа имела опрятный вид:

Используйте сухой шампунь или детскую присыпку для корней — это поглотит лишний жир и придаст объема. Легко начешите волосы у корней — это поможет приподнять их и создать более свежий вид. Закрепите укладку лаком или текстурирующим спреем — они сохранят прическу на целый день.

Какие прически помогут замаскировать жирные корни

Высокий хвост

Это классика, которая всегда в тренде. Волосы можно собрать в гладкий или объемный хвост на макушке. Чтобы добавить свежести, перед укладкой примени сухой шампунь. Можно еще обмотать резинку прядью волос — будет очень стильно выглядеть.

Высокий хвост. Фото из Instagram

Низкий пучок

Идеальный вариант для элегантного вида. Просто зачешите волосы назад и сделайте пучок на затылке. Если хотите добавить непринужденности, оставьте несколько прядей возле лица или сделайте легкий начес.

Низкий пучок. Фото из Instagram

Частично собранные волосы

Если не хотите полностью убирать волосы, попробуйте вариант "Half up, half down". Соберите верхнюю часть в хвост или пучок, а нижнюю оставьте распущенной. Это прекрасно скроет жирные корни и придаст легкости.

Собранные волосы. Фото из Instagram

Как мы видим, жирные корни — это не повод оставаться дома. Правильная прическа поможет иметь свежий вид даже после нескольких дней без мытья головы.

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