Об’ємний пучок в моді 2025 – ідеальна зачіска на кожен день

Стильна зачіска. Фото: Freepik

Об’ємні пучки повертаються на модний Олімп. Ця зачіска не лише зручна, а й додає образу елегантності. Вона підходить для будь-якого випадку — від офіційних заходів до буденних прогулянок. І що найголовніше — зробити її можна самостійно, без допомоги стиліста.

Детальніше про це розповіло видання Real Simple.

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Чому пучок — це ідеальний вибір

Для всіх типів волосся — незалежно від структури, пучок має ефектний вигляд і тримається добре.

Швидкість у виконанні — якщо немає часу на складні укладки, пучок — ідеальний варіант.

Стильна класика — цей тренд існує століттями і досі залишається актуальним.

Рятує у "другий день" – коли волосся вже не свіже, ця зачіска зробить образ охайним.

Пучок. Фото: Freepik

Як легко зробити обʼємний пучок

Підготуйте волосся. Розчешіть його, щоб позбутися сплутаних пасм. Для гладкого ефекту можна скористатися гелем або лаком. Зберіть хвіст. Виберіть висоту пучка — низький має витончений вигляд, а високий додає зухвалості. Закріпіть волосся резинкою. Закрутіть волосся. Обертайте хвіст навколо основи, створюючи форму пучка. Якщо хочеться трохи розслабленого вигляду — не затягуйте пасма занадто туго. Зафіксуйте зачіску. Використовуйте шпильки або невидимки, щоб надійно закріпити пучок. Для додаткового об’єму можна злегка витягнути окремі пасма. Додайте акценти. Прикрасьте зачіску шпильками, стрічками чи обручем — не бійтеся експериментувати.

Корисні лайфхаки

Якщо волосся рідке, використовуйте "пончик" — спеціальний аксесуар для додання об’єму. Для довгого волосся краще буде зробити два хвостики: спочатку верхній, а потім нижній. Це додасть зачісці структури. Також відзначимо, що трохи розтріпаний пучок має більш природний вигляд і додає легкості образу.

Загалом, об’ємний пучок — це завжди гарна ідея. Головне — експериментувати та шукати варіанти, які підходять саме тобі.

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