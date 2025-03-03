Объемный пучок в моде 2025 — идеальная прическа на каждый день

Модные объемные пучки — как сделать стильную прическу
Объемные пучки возвращаются на модный Олимп. Эта прическа не только удобна, но и добавляет образу элегантности. Она подходит для любого случая — от официальных мероприятий до будничных прогулок. И что самое главное — сделать ее можно самостоятельно, без помощи стилиста.
Подробнее об этом рассказало издание Real Simple.
Почему пучок — это идеальный выбор
Для всех типов волос — независимо от структуры, пучок выглядит эффектно и держится хорошо.
Быстрота в исполнении — если нет времени на сложные укладки, пучок — идеальный вариант.
Стильная классика — этот тренд существует веками и до сих пор остается актуальным.
Спасает на "второй день" — когда волосы уже несвежие, эта прическа сделает образ опрятным.
Как легко сделать объемный пучок
- Подготовьте волосы. Расчешите их, чтобы избавиться от спутанных прядей. Для гладкого эффекта можно воспользоваться гелем или лаком.
- Соберите хвост. Выберите высоту пучка — низкий выглядит изящно, а высокий добавляет дерзости. Закрепите волосы резинкой.
- Закрутите волосы. Оберните хвост вокруг основания, создавая форму пучка. Если хочется немного расслабленного вида — не затягивайте пряди слишком туго.
- Зафиксируйте прическу. Используйте заколки или невидимки, чтобы надежно закрепить пучок. Для дополнительного объема можно слегка вытянуть отдельные пряди.
- Добавьте акценты. Украсьте прическу заколками, лентами или обручем — не бойтесь экспериментировать.
Полезные лайфхаки
Если волосы редкие, используйте "пончик" — специальный аксессуар для придания объема. Для длинных волос лучше будет сделать два хвостика: сначала верхний, а потом нижний. Это придаст прическе структуры. Также отметим, что немного растрепанный пучок выглядит более естественно и добавляет легкости образу.
В общем, объемный пучок — это всегда хорошая идея. Главное — экспериментировать и искать варианты, которые подходят именно тебе.
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