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Модные объемные пучки — как сделать стильную прическу

3 марта 2025 16:01
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Объемный пучок в моде 2025 — идеальная прическа на каждый день
Стильная прическа. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Объемные пучки возвращаются на модный Олимп. Эта прическа не только удобна, но и добавляет образу элегантности. Она подходит для любого случая — от официальных мероприятий до будничных прогулок. И что самое главное — сделать ее можно самостоятельно, без помощи стилиста.

Подробнее об этом рассказало издание Real Simple.

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Почему пучок — это идеальный выбор

Для всех типов волос — независимо от структуры, пучок выглядит эффектно и держится хорошо.

Быстрота в исполнении — если нет времени на сложные укладки, пучок — идеальный вариант.

Стильная классика — этот тренд существует веками и до сих пор остается актуальным.

Спасает на "второй день" — когда волосы уже несвежие, эта прическа сделает образ опрятным.

Пучок - має дуже елегантний вигляд
Пучок. Фото: Freepik

Как легко сделать объемный пучок

  1. Подготовьте волосы. Расчешите их, чтобы избавиться от спутанных прядей. Для гладкого эффекта можно воспользоваться гелем или лаком.
  2. Соберите хвост. Выберите высоту пучка — низкий выглядит изящно, а высокий добавляет дерзости. Закрепите волосы резинкой.
  3. Закрутите волосы. Оберните хвост вокруг основания, создавая форму пучка. Если хочется немного расслабленного вида — не затягивайте пряди слишком туго.
  4. Зафиксируйте прическу. Используйте заколки или невидимки, чтобы надежно закрепить пучок. Для дополнительного объема можно слегка вытянуть отдельные пряди.
  5. Добавьте акценты. Украсьте прическу заколками, лентами или обручем — не бойтесь экспериментировать.

Полезные лайфхаки

Если волосы редкие, используйте "пончик" — специальный аксессуар для придания объема. Для длинных волос лучше будет сделать два хвостика: сначала верхний, а потом нижний. Это придаст прическе структуры. Также отметим, что немного растрепанный пучок выглядит более естественно и добавляет легкости образу.

В общем, объемный пучок — это всегда хорошая идея. Главное — экспериментировать и искать варианты, которые подходят именно тебе.

Ранее мы писали о том, какие стрижки можно смело делать в этом году, поскольку они не требуют даже времени на укладку.

Также мы сообщали, какие стрижки стилисты считают идеальными для женщин старшего возраста.

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