Не мойте волосы в понедельник — популярные приметы, которые удивляют

Девушка моет волосы. Фото: Freepik

Многие даже не задумываются, но иногда лучше немного повременить с мытьем головы. Все из-за давних народных примет, которые до сих пор передаются из поколения в поколение. Обычная, на первый взгляд, процедура — мытье волос — тоже имеет свои особые правила.

Об этом пишет 24 канал.

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Еще наши бабушки говорили, что волосы сохраняют энергию человека. Поэтому их лучше не трогать в определенные дни — особенно в начале недели. Говорят, если помыть голову в понедельник, можно "смыть" с себя удачу, деньги и даже испортить свои планы. Люди верили, что мытье головы в понедельник приведет к неприятностям.

Девушка сушит полотенцем волосы. Фото: Freepik

Девушки раньше специально избегали этого дня. Потому что в шутку говорили: "Семь понедельников подряд голову помоешь — и кавалеры как водой смоются". А замужние женщины и подавно остерегались, потому что считали, что это может навлечь проблемы в семью.

Еще одна интересная примета — не стоит мыть волосы перед важными делами: встречами, покупками, собеседованием или экзаменом. Мол, результат может быть не таким, как хочется. И даже если в это не очень верить, согласитесь — иногда лучше перестраховаться.

Процесс мытья волос. Фото: Freepik

Также в народе считали, что вечер для мытья волос — не лучшее время. После захода солнца пряди становятся как бы слабее, теряют блеск и могут больше ломаться. А вот утреннее мытье дарит волосам живое сияние и силу.

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