Что такое эмоциональное заражение — как оно работает

Девушки смеются. Фото: Freepik

Вы когда-нибудь замечали, как легко можете подхватить настроение другого человека? Кто-то смеется и вам становится весело. Кто-то начинает паниковать и вы уже тоже беспокойны. Это не магия, это психологическое явление под названием эмоциональное заражение. Ваше состояние меняется просто потому, что рядом кто-то чувствует что-то другое.

Американский психолог Элейн Хатфилд объясняет этот процесс в два шага.

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Шаг первый — вы автоматически подражаете поведению другого человека: улыбаетесь в ответ, наклоняетесь в ту же сторону, даже дышите с подобным ритмом.

Шаг второй — ваша эмоция меняется, потому что тело "сообщает" мозгу, что чувствует. Улыбаетесь — чувствуете себя счастливее. Нахмурились — настроение портится.

И не обязательно быть рядом. Эмоциональное заражение может работать и через экран. Вы читаете сообщение в соцсети, видите, как кто-то злится или радуется и эти эмоции начинают влиять на вас. Люди передают свое состояние даже через текст: стиль написания, смайлики, большое количество восклицательных знаков — все это "эмоциональные маркеры".

Счастливая пара. Фото: Freepik

При этом эмоциональное заражение не то же самое, что эмпатия. Эмпатия — это когда вы понимаете эмоции другого человека, но остаетесь при себе. А заражение — это когда вы автоматически перенимаете его состояние, даже не осознавая этого.

Некоторые ученые считают, что этот процесс происходит бессознательно. Другие говорят о том, что это результат социального сравнения: вы смотрите на других, чтобы понять, как "правильно" реагировать в определенной ситуации.

Пара в одном свитере на двоих. Фото: Freepik

Так или иначе, это явление часть нашей жизни. И если вы когда-нибудь смеялись, хотя ничего смешного не происходило, или грустили без четкой причины — возможно, вы просто подхватили чью-то эмоцию.

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