Як визначити, що ви перфекціоніст — прості ознаки

Дівчина тримає в руках документи. Фото: Freepik

Є такі люди, які не можуть просто зробити щось добре. Їм треба зробити ідеально. Інакше — це провал. Це й називається перфекціонізм. Така риса характеру, коли людина постійно женеться за досконалістю — у роботі, зовнішності, навчанні, стосунках. І не просто хоче зробити добре, а прагне, щоб усе було без єдиної помилки.

Новини.LIVE пояснить детальніше, в чому головна проблема перфекціоністів.

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Що таке перфекціонізм і як його розпізнати

Це внутрішній голос, який каже: "Або все на 100%, або ніяк". Це коли навіть дрібна неточність вибиває з колії, а похвала здається нечесною, бо "я міг краще". Перфекціонізм змушує думати, що ти завжди недостатньо стараєшся, недостатньо вмієш, недостатньо добрий.

Ось кілька ознак, за якими можна себе впізнати:

Вам важко терпіти чужі помилки. Ви або виправляєте їх, або злитеся. Ви дієте за принципом "все або нічого". Вас цікавить лише результат. Якщо він не ідеальний – значить все було марно. Ви критикуєте себе за будь-яку дрібницю. Постійно думаєте: "А що, якби я зробив інакше?". У вас надвисокі вимоги до себе (і часто до інших). Навіть коли досягаєте цілі, вже бачите нову, складнішу. Відкладаєте справи, бо ще не "ідеальний" момент. Бачите помилки там, де інші їх навіть не шукають. Перевіряєте роботу по десять разів, замість просто видихнути.

Відзначимо, що прагнути бути кращим нормально. Але коли бажання ідеалу починає псувати життя, це вже сигнал. Якщо через це ви не спите, не їсте, сваритеся з близькими або взагалі перестаєте щось робити — це вже не просто риса, а проблема. І її треба вирішувати.

Жінка працює. Фото: Freepik

Що іноді трапляється з перфекціоністами

Найгірше — це "перфекціоністський параліч". Людина настільки боїться зробити щось неідеально, що в результаті не робить нічого. Замість руху вперед — постійне відкладання. Замість прогресу — тривога, самокритика, депресія. Це виснажує. Це краде радість. Це заважає жити.

Перфекціонізм і психіка

Є чіткий зв’язок між перфекціонізмом і ментальними розладами. Це може бути:

депресія;

тривожні стани;

харчові розлади (анорексія, булімія) Особливо це помітно у підлітків і молоді.

Чоловік намагається заспокоїтись. Фото: Freepik

Чи можна з цим впоратись

Так. І перший крок — це визнати, що проблема є. Далі варто навчитися приймати себе з помилками. Давати собі право на відпочинок, на "недосконалість", на "просто добре". Часто в цьому допомагає психотерапія. Бо за цим стоїть глибока історія — страхи, досвід, минуле.

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