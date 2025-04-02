Чому все дратує і виснажує — це не просто втома

Засмучена жінка. Фото: freepik

Багато людей постійно говорять, що перш ніж "жити по-справжньому" потрібно схуднути, багато заробляти, одружитися, вивчити іноземну мову чи народити дитину. Однак за кожним таким пунктом одразу слідує наступний, і ми не можемо розслабитись та бути дійсно щасливими.

Новини.LIVE розповість про головні ознаки, що ви не живите так, як хочете самі.

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Постійне почуття вини

Ви постійно відчуваєте провину, коли робите щось для себе: відпочиваєте чи кажете "ні" на прохання інших. Здається, що ваші потреби не такі важливі, як потреби навколишніх.

Засмучена дівчина. Фото: freepik

Живете відповідно до чужих очікувань

Ви обираєте професію, хобі чи партнера, опираючись на думку батьків, друзів чи суспільства, а не на свої власні бажання.

Страх засудження

Ви боїтесь висловити свою думку, пробувати нове та виділятися з натовпу, тому що хвилюєтесь, що подумають інші.

Ігнорування своїх бажань

Ви придушуєте свої істинні бажання і мрії, переконуючи себе, що вони неважливі чи недосяжні.

Хронічна втома і роздратування

Життя, наповнене чужими очікуваннями та пригніченими бажаннями, виснажує емоційно і фізично, призводячи до постійного відчуття втоми та роздратування.

Виснажена жінка. Фото: freepik

Якщо ви впізнали себе у цих пунктах, психологи радять поставити собі одне запитання: якби у вас залишався один рік життя, чи продовжували б ви займатися тим, чим займаєтеся зараз? Таким чином ви змотивуєте самі себе робити те, що подобається саме вам, а не вашим близьким.

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