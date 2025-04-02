Почему все раздражает и истощает — это не просто усталость

Признаки того, что вы не управляете своей жизнью — что делать
Многие люди постоянно говорят, что прежде чем "жить по-настоящему" нужно похудеть, много зарабатывать, жениться, выучить иностранный язык или родить ребенка. Однако за каждым таким пунктом сразу следует следующий, и мы не можем расслабиться и быть действительно счастливыми.
Новини.LIVE расскажет о главных признаках, что вы не живете так, как хотите сами.
Как понять, что вы живете не своей жизнью
Постоянное чувство вины
Вы постоянно чувствуете вину, когда делаете что-то для себя: отдыхаете или говорите "нет" по просьбе других. Кажется, что ваши потребности не так важны, как потребности окружающих.
Живете в соответствии с чужими ожиданиями
Вы выбираете профессию, хобби или партнера, опираясь на мнение родителей, друзей или общества, а не на свои собственные желания.
Страх осуждения
Вы боитесь высказать свое мнение, пробовать новое и выделяться из толпы, потому что волнуетесь, что подумают другие.
Игнорирование своих желаний
Вы подавляете свои истинные желания и мечты, убеждая себя, что они неважны или недостижимы.
Хроническая усталость и раздражение
Жизнь, наполненная чужими ожиданиями и подавленными желаниями, истощает эмоционально и физически, приводя к постоянному чувству усталости и раздражения.
Если вы узнали себя в этих пунктах, психологи советуют задать себе один вопрос: если бы вам оставался один год жизни, продолжали бы вы заниматься тем, чем занимаетесь сейчас? Таким образом вы смотивируете сами себя делать то, что нравится именно вам, а не вашим близким.
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