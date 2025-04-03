Как определить, что вы перфекционист — простые признаки

Идеально или никак — токсичное правило перфекциониста
Есть такие люди, которые не могут просто сделать что-то хорошо. Им надо сделать идеально. Иначе — это провал. Это и называется перфекционизм. Такая черта характера, когда человек постоянно гонится за совершенством — в работе, внешности, учебе, отношениях. И не просто хочет сделать хорошо, а стремится, чтобы все было без единой ошибки.
Новини.LIVE объяснит детальнее, в чем главная проблема перфекционистов.
Что такое перфекционизм и как его распознать
Это внутренний голос, который говорит: "Или все на 100%, или никак". Это когда даже мелкая неточность выбивает из колеи, а похвала кажется нечестной, потому что "я мог лучше". Перфекционизм заставляет думать, что ты всегда недостаточно стараешься, недостаточно умеешь, недостаточно хорош.
Вот несколько признаков, по которым можно себя узнать:
- Вам трудно терпеть чужие ошибки. Вы либо исправляете их, либо злитесь.
- Вы действуете по принципу "все или ничего".
- Вас интересует только результат. Если он не идеальный — значит все было напрасно.
- Вы критикуете себя за любую мелочь.
- Постоянно думаете: "А что, если бы я сделал иначе?".
- У вас сверхвысокие требования к себе (и часто к другим).
- Даже когда достигаете цели, уже видите новую, более сложную.
- Откладываете дела, потому что еще не "идеальный" момент.
- Видите ошибки там, где другие их даже не ищут.
- Проверяете работу по десять раз, вместо того, чтобы просто выдохнуть.
Отметим, что стремиться быть лучшим нормально. Но когда желание идеала начинает портить жизнь, это уже сигнал. Если из-за этого вы не спите, не едите, ссоритесь с близкими или вообще перестаете что-то делать — это уже не просто черта, а проблема. И ее надо решать.
Что иногда случается с перфекционистами
Худшее — это "перфекционистский паралич". Человек настолько боится сделать что-то неидеально, что в результате не делает ничего. Вместо движения вперед — постоянное откладывание. Вместо прогресса — тревога, самокритика, депрессия. Это истощает. Это крадет радость. Это мешает жить.
Перфекционизм и психика
Есть четкая связь между перфекционизмом и ментальными расстройствами. Это может быть:
- депрессия;
- тревожные состояния;
- пищевые расстройства (анорексия, булимия) Особенно это заметно у подростков и молодежи.
Можно ли с этим справиться
Да. И первый шаг — это признать, что проблема есть. Далее стоит научиться принимать себя с ошибками. Давать себе право на отдых, на "несовершенство", на "просто хорошо". Часто в этом помогает психотерапия. Потому что за этим стоит глубокая история — страхи, опыт, прошлое.
Ранее мы писали о том, по каким признакам можно понять, что вы не управляете своей жизнью.
Также мы сообщали, чем может навредить внутренний критик и как от него избавиться.
Читайте Новини.LIVE!