Как определить, что вы перфекционист — простые признаки

Девушка держит в руках документы. Фото: Freepik

Есть такие люди, которые не могут просто сделать что-то хорошо. Им надо сделать идеально. Иначе — это провал. Это и называется перфекционизм. Такая черта характера, когда человек постоянно гонится за совершенством — в работе, внешности, учебе, отношениях. И не просто хочет сделать хорошо, а стремится, чтобы все было без единой ошибки.

Новини.LIVE объяснит детальнее, в чем главная проблема перфекционистов.

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Это внутренний голос, который говорит: "Или все на 100%, или никак". Это когда даже мелкая неточность выбивает из колеи, а похвала кажется нечестной, потому что "я мог лучше". Перфекционизм заставляет думать, что ты всегда недостаточно стараешься, недостаточно умеешь, недостаточно хорош.

Вот несколько признаков, по которым можно себя узнать:

Вам трудно терпеть чужие ошибки. Вы либо исправляете их, либо злитесь. Вы действуете по принципу "все или ничего". Вас интересует только результат. Если он не идеальный — значит все было напрасно. Вы критикуете себя за любую мелочь. Постоянно думаете: "А что, если бы я сделал иначе?". У вас сверхвысокие требования к себе (и часто к другим). Даже когда достигаете цели, уже видите новую, более сложную. Откладываете дела, потому что еще не "идеальный" момент. Видите ошибки там, где другие их даже не ищут. Проверяете работу по десять раз, вместо того, чтобы просто выдохнуть.

Отметим, что стремиться быть лучшим нормально. Но когда желание идеала начинает портить жизнь, это уже сигнал. Если из-за этого вы не спите, не едите, ссоритесь с близкими или вообще перестаете что-то делать — это уже не просто черта, а проблема. И ее надо решать.

Женщина работает. Фото: Freepik

Что иногда случается с перфекционистами

Худшее — это "перфекционистский паралич". Человек настолько боится сделать что-то неидеально, что в результате не делает ничего. Вместо движения вперед — постоянное откладывание. Вместо прогресса — тревога, самокритика, депрессия. Это истощает. Это крадет радость. Это мешает жить.

Перфекционизм и психика

Есть четкая связь между перфекционизмом и ментальными расстройствами. Это может быть:

депрессия;

тревожные состояния;

пищевые расстройства (анорексия, булимия) Особенно это заметно у подростков и молодежи.

Мужчина пытается успокоится. Фото: Freepik

Можно ли с этим справиться

Да. И первый шаг — это признать, что проблема есть. Далее стоит научиться принимать себя с ошибками. Давать себе право на отдых, на "несовершенство", на "просто хорошо". Часто в этом помогает психотерапия. Потому что за этим стоит глубокая история — страхи, опыт, прошлое.

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