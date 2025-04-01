Як дізнатися, інтроверт ви чи екстраверт — все просто

Хлопець художник. Фото: Freepik

У кожного з нас є риси, які зближують з іншими, і щось таке, що робить нас унікальними. Психологи виділяють п’ять основних якостей: відкритість, сумлінність, екстраверсію, доброзичливість і невротизм. Усі вони впливають на те, як ми працюємо, відпочиваємо й спілкуємось.

Новини.LIVE розібрався в цьому детальніше.

Читайте також:

Як живеться саме екстраверту та інтроверту

Екстравертам легше в соціумі: їм потрібні люди, події, розмови, підтримка. Вони легко заводять знайомства, прості в комунікації, заряджаються від енергії інших. Їхній стиль — прямота, рух, дія. Але іноді їм важко залишитись наодинці з собою.

Вечірка. Фото: Freepik

Інтровертам же комфортніше в тиші. Їм добре наодинці з думками, з книжкою чи в затишному куточку. Вони менше говорять, але глибше відчувають. Часто саме вони — ті, хто вміє слухати по-справжньому. Але їм буває непросто в шумних компаніях і не завжди є сили на соціальну активність.

Чоловік читає книгу. Фото: Freepik

У роботі відкриті люди діють нестандартно, сумлінно, стабільно й організовано. У спілкуванні екстраверт швидко переходить на "Дімуську", а інтроверт довго триматиметься за "Дмитре". Навіть у побутових реакціях — один скаже прямо, інший — завуальовано.

Але головне: ми можемо змінюватися. Можна бути інтровертом, але тимчасово поводитися як екстраверт — коли цього вимагає життя. Наприклад, за потреби виступати з презентацією або захистити когось, хто вам дорогий. Це ваша "вільні риси" — риси, які можна активувати тоді, коли треба. Адже не існує шаблону. Людині властиво змінюватись, рости й щодня творить себе наново.

Раніше ми писали про те, які запитання допоможуть краще пізнати свого партнера.

Також ми повідомляли, чому так часто хвилює внутрішній критик.