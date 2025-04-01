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Интроверту или экстраверту — кому легче жить в современном мире

1 апреля 2025 07:25
Юлия Костянецкая - Редактор
Как узнать, интроверт вы или экстраверт — все просто
Парень художник. Фото: Freepik
Юлия Костянецкая - Редактор

У каждого из нас есть черты, которые сближают с другими, и что-то такое, что делает нас уникальными. Психологи выделяют пять основных качеств: открытость, добросовестность, экстраверсию, доброжелательность и невротизм. Все они влияют на то, как мы работаем, отдыхаем и общаемся.

Новини.LIVE разобрался в этом подробнее.

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Экстравертам легче в социуме: им нужны люди, события, разговоры, поддержка. Они легко заводят знакомства, просты в коммуникации, заряжаются от энергии других. Их стиль — прямота, движение, действие. Но иногда им трудно остаться наедине с собой.

Не усім людям комфортно на шумних вечірках
Вечеринка. Фото: Freepik

Интровертам же комфортнее в тишине. Им хорошо наедине с мыслями, с книгой или в укромном уголке. Они меньше говорят, но глубже чувствуют. Часто именно они — те, кто умеет слушать по-настоящему. Но им бывает непросто в шумных компаниях и не всегда есть силы на социальную активность.

Деякі люди люблять посидіти за книжкою в тиші
Мужчина читает книгу. Фото: Freepik

В работе открытые люди действуют нестандартно, добросовестно, стабильно и организованно. В общении экстраверт быстро переходит на "Димуську", а интроверт будет долго держаться за "Дмитрия". Даже в бытовых реакциях — один скажет прямо, другой — завуалировано.

Но главное: мы можем меняться. Можно быть интровертом, но временно вести себя как экстраверт — когда этого требует жизнь. Например, при необходимости выступать с презентацией или защитить кого-то, кто вам дорог. Это ваши "свободные черты" — черты, которые можно активировать тогда, когда надо. Ведь не существует шаблона. Человеку свойственно меняться, расти и ежедневно творить себя заново.

Ранее мы писали о том, какие вопросы помогут лучше узнать своего партнера.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

08:15 Забудьте о прописке — как работает регистрация в Украине

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